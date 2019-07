Megöltek egy amerikai kutatót Krétán

Suzanne Eaton több mint egy hete tűnt el, holttestére Hanía tengerparti város kikötője közelében bukkantak rá, mintegy 10 kilométerre attól a helytől, ahol utoljára látták július 2-án. A tudós egy konferenciára érkezett a népszerű üdülőszigetre.

Holttestét két helybeli találta meg, akik a második világháborúban a Krétát megszálló nácik által használt bunkert akarták felfedezni. A Greek Reporter szerint

- írja a BBC.com. A boncolás során megállapították, hogy Eatont megfojtották, de más traumára utaló nyomot nem találtak. A rendőrség azt próbálja kideríteni, hogy a kutatót a bunkerben ölték-e meg, vagy máshonnan vitték oda a holttestét.

