Gigabírság fenyegeti az Adrián nyaraló magyarokat

Az idei nyáron is rengeteg magyar tölti a horvát tengerparton a nyári szabadságát, és közülük sokan horgászfelszerelést is visznek magukkal a kiruccanásra. A Pénzcentrum azonban arra figyelmeztet, hogy a horgászengedély kiváltása kötelező, és akit engedély nélküli pecázáson kapnak, az háromezer kunás bírságra számíthat.

Csaknem 500 ezer magyar váltja ki évről évre a hazai horgászengedélyt, így bőven vannak olyan családok is, amelyek egy külföldi útra is csomagolnak felszerelést. Sajnos a horvát szállásadók sokszor mondják azt, hogy a tengerre nem kell náluk horgászengedély, de ez nem igaz: az ellenőrzés ugyan nem túl gyakori, akit viszont elcsípnek, annak mai árfolyamon 132 ezer forintos bírságot is a nyakába varrhatnak.

Ráadásul horgászvizsgára sincs szükség az engedély kiváltásához, amelyet 1, 3, 7 napos vagy féléves, illetve éves időintervallumra akár online, akár a helyszíni értékesítőhelyeken meg lehet vásárolni, és az árak aligha nevezhetőek horribilisnek, legalábbis a bírsághoz viszonyítva semmiképp.

Nyitókép: Pexels.com