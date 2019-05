Megindító, ahogy Csubakka előtt tisztelgett a Nemzetközi Űrállomás legénysége

Peter Mayhew veterán hollywoodi filmszínész, aki Csubakkát alakította a Csillagok háborúja több epizódjában, egy hunyt el 74 évesen. A brit születésű Mayhew 1977-ben Londonban mint statiszta kezdte színészi pályafutását, de már abban az évben, az első Csillagok háborúja filmben ő bújhatott bele Csubakka bőrébe.

Így volt ez az eredeti trilógia további két részében, a Birodalom visszavágban és a Jedi visszatérben is. Ezután egy betegség kerekesszékhez kötötte, de felgyógyult, és a harmadik trilógia első filmjében, Az ébredő Erőben, amely 2015-ben jelent meg, ismét a 220 centiméteres brit alakíthatta a főszereplő, Han Solo társát.

A legutóbb - 2017-ben - megjelent film, Az utolsó Jedik elkészülténél tanácsadóként segítette a karakter új megszemélyesítőjét, a finn Joonas Suatomót.

Kollégái is érzelmes üzenetekben köszöntek el a színésztől, a Nemzetközi Űrállomás legénysége pedig egy fotó erejéig a Csillagok háborúja legendás űrhajójává, a Millennium Falconná változtatta az írállomást: Mayhew fotóját az üvegre helyezve készített képet háttérben a Földdel Nick Hauge űrhajós.

Honoring Peter Mayhew (also known as Chewbacca) up here on @Space_Station. Thank you Peter for inspiring generations of explorers. pic.twitter.com/YJTZrxVwCm