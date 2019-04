Gyévai Zoltán: a Fidesz új pártcsaládhoz csatlakozhat

Az európai parlamenti választások után az a legvalószínűbb, hogy az Európai Néppárt megkísérel létrehozni egy erős balközép-jobbközép centrumot – hangsúlyozta a Bruxinfo főszerkesztője az InfoRádiónak. Ez állhat majd szemben egy „számában és hangjában megerősödő” euroszkeptikus, populista jobboldallal és a szélsőbaloldallal.

Gyévai Zoltán hozzátette: előfordulhat, hogy a Fidesz-KDNP nem csatlakozik a néppárti-baloldali-liberális-zöld koalícióhoz. Szerinte, ha pártszakadásra kerül sor, a magyar kormánypártok csatlakozhatnak egy reformer konzervatív pártcsaládhoz.

„Kezdetben a britekkel, a lengyel Jog és Igazságosság pártjával elég erőteljes pártcsoportot alakíthatnának”

– fogalmazott.

Az még nem látszik tisztán, mi lehet a szerepe az EP-ben például az olasz Matteo Salvininek és euroszkeptikus nézeteinek – mondta Gyévai Zoltán. Bár a populista, szélsőjobboldali erők az identitáspolitikában és a migrációs politikában közös nevezőre találtak, de ez csupán ideig-óráig képes őket összetartani, pozitív agendára, programra is szükségük lenne – vélekedett a szakértő. Nagy kérdés, hogy lesz-e egyáltalán olyan euroszkeptikus, jobboldali erő, amelyik képes lesz a liberális-demokratikus többséget legalább bizonyos mértékben sakkban tartani – fogalmazott.

Mi kell Manfred Webernek?

Gyévai Zoltán szerint a júliusban megalakuló Európai Parlament dönthet majd az ősszel felálló új Európai Bizottság elnökéről. Manfred Weber megválasztásához pedig nem elegendő önmagában, ha a Néppárt adja a legnagyobb frakciót. „Többséget kell biztosítania maga számára” – fogalmazott, hozzátéve: a választások után kialakuló koalíciós mezőben kell elhelyezni Webert. A meghatározó pártoknak gyorsan kell dönteniük, hogy ki legyen a jelöltjük, különben „belép a képbe egyre inkább az Európai Tanács”.

A Bruxinfo főszerkesztője hangsúlyozta, hogy

az Európai Tanács az Európai Parlament leendő összetételétől eltérő felállás miatt más érdekeket képviselhet.

Ha Weber az EP szűrőjén át is menne, a Tanácsban is meg kell méretni a jelöltet, ahol a nagy pártok közel egyenlő arányban vannak jelen. Gyévai Zoltán hozzátette, hogy decemberben az Európai Tanács élén is változás lesz, ahogy más vezetőpozíciókért is megkezdődhet az alkudozás.

