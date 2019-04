Videón az egyik Srí Lanka-i merénylő

A nagy hátizsákot viselő férfi határozott léptekkel közelítette meg a templomot, és közben megsimogatott egy mellette elhaladó gyermeket. Nyugodtan, feltűnés nélkül lépett be az imaházba, majd pár másodperccel később működésbe hozta a bombát - írta a 24.hu a BBC alapján.

Footage emerges showing one of the suspected bombers behind Sunday's blasts in Sri Lanka, in which more than 300 people died



