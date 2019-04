A búcsúzó Európai Parlament 10 fontos döntése

Különös mérleggel zárhatja öt évét az Európa Unió törvényhozása, mert a migránsválság, majd az elhúzódó brexitfolyamat rányomja a bélyegét. A Bloomberg összeállítása azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy a parlament hozott több olyan döntést is, amely jóval túlmutat a mostani cikluson.

Műanyag eszközök tilalma

A mindennapos életben használ műanyag eszközök, például tányérok, evőeszközök szívószálak használatát 2021-től betiltja az unió. A tengervizek szennyezettségének nyolcvan százalékáért felelős a műanyaghasználat, nagy volt az egység, kevesebb, mint egy év elég volt a tilalom elfogadásához. A tagállamoknak a nem kiváltható egyszer használatos műanyag termékek fogyasztását legalább 25 százalékkal csökkenteniük kell 2025-ig.

Közúti biztonság

Új, kötelező biztonsági szabályokat vezetnek be az újonnan forgalomba állított járműveknél. 2022 májusától kötelező felszerelni bizonyos életmentő technológiákkal, például intelligens sebességszabályzóval és fejlett vészfékező rendszerrel az autókat. Az intézkedéstől azt remélik, hogy drasztikusan csökken a halálos balesetben elhunytak száma (jelenleg évente 25 ezren vesztik életüket az unió útjain).

E-autózás

A környezetbarát elektromos hajtású autók elterjedését jelentősen segíti, hogy szigorúan korlátozták a gépjárművek szén-dioxid-kibocsátását. Az átlagos kibocsátást 37,5 százalékkal kell csökkenteniük 2021 és 2030 között az autógyártóknak. Az elfogadott érték lényegesen magasabb annál, mint amit az autóipar és több tagállam, például Németország szeretett volna. Számos környezetvédelmi szervezet azonban ezeknél is tovább ment volna.

Légiutasok adatai

Hosszú évek állóháborúja után sikerült elfogadni azt, hogy a légi társaságok kénytelenek kiadni az utasaik adatait - nevüket, ülésük számát, foglalásuk idejét és a fizetés módját - a kormányoknak. Ez az európai szabályozás kísértetiesen hasonlít arra az amerikai előírásra, amelyet a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után vezettek be.

Beutazási engedély

Csak vízummal vagy előzetes elektronikus beutazási engedéllyel (ETIAS) léphetnének be harmadik országbeli állampolgárok az Európai Unió területére 2021-től. Az Egyesült Államok által 2009-ben bevezetett elektronikus utasregisztrációs rendszerhez (ESTA) hasonlóan az ETIAS-on keresztül benyújtott kérelmek elbírálása is díjköteles lenne: utasonként hét euró is folyna be az uniós költségvetésbe.

Kebabszabályozás

A kebabrajongók ízletesebb húst kapnak a pitájukba, miután az unió engedélyezte a kebabhúsban a foszfát használatát. Nagy vitát váltott ki a döntés, mert az adalék növeli a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, de végül a parlament német tagjainak nyomására átment a kezdeményezés.

Növényvédő szerek

Az EU-tagállamok megegyeztek, hogy Franciaország, Hollandia, Magyarország és Svédország közösen felelnek a glifozát – növényvédőszer-hatóanyag – következő értékeléséért. Az EU-ban a glifozát soron következő felülvizsgálata 2019. december 15-én kezdődik, a döntést pedig legkésőbb 2022 decemberéig kell meghozni, amikor a glifozátra vonatkozó jelenlegi engedély lejár.

Szülői jogok

A munka és a családi élet összeegyeztethetőségének növelésére fogadott el szabályokat az Európai Parlament. A rendelkezések alapján minden apának vagy vele egyenrangú társszülőnek joga lesz legalább tíz munkanapig tartó apasági szabadságra gyereke születésének vagy örökbefogadásának esetén. Ezen az időszak alatt a betegszabadság idején járó bért kell kapnia. Az EP két hónapnyi, át nem ruházható és fizetett szülői szabadsággal is kiegészítette a jogszabályt. Ez alanyi jogon (mindkét szülőnek) jár, így lehetővé téve a gyermekgondozási feladatok kiegyensúlyozottabb elosztását a családban.

Óraátállítás

Még a tagállamokra vár a döntés, de a parlament már megszavazta, hogy 2021-től eltörlik a nyári óraátállítást. Így az uniós tagállamok, amelyek a nyári időszámítás szerint szeretnék mérni az időt, legutoljára 2021. március utolsó vasárnapján válthatnak nyári időszámításra. A téli időszámítást választó országok utolsó váltása a téli időszámításra 2021. október utolsó vasárnapján történhet meg.

Megszűnt a roaming

Vitathatatlanul a legnépszerűbb döntés maradt a végére: 2017 júniusa óta nem számíthatnak fel a mobilszolgáltatók extra díjat a külföldi telefon- és mobilinternet-használatért.

