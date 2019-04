Döntöttek: jönnek az új kötelező felszerelések az autókba

Az új járművekbe kötelezően beszerelendő, fejlett rendszerek az alábbiak:

intelligens sebességszabályzó rendszer

indításgátló alkoholszonda (alcolock) előkészítése

a sofőr fáradékonyságát és figyelmetlenségét érzékelő figyelmeztető rendszerek

vészfékjelzés

tolatóradar

esemény-adatrögzítő (azaz fekete doboz).

Az intelligens sebességszabályzó becslések szerint 20 százalékkal csökkenti a közúti balesetből származó halálesetek számát.

A rendszer térkép és közlekedési táblák alapján figyelmezteti a sofőrt, ha túllépi a sebességkorlátot, de nem korlátozza a sebességet, és a sofőr bármikor kikapcsolhatja.

Az új személyautókba és könnyű haszongépjárművekbe ezenkívül fejlett vészfékezési rendszert (ez a teherautók és a buszok esetében már most is kötelező) és vészhelyzetben működésbe lépő sávtartó rendszert is be kell majd szerelni.

A legtöbb fenti technológia bevezetése az új modellekben már 2022 májusától, 2024-től pedig az összes létező modellben kötelező.

A teherautókat és buszokat úgy kell megtervezni, hogy azokból a sofőr számára jobban láthatók legyenek a veszélyeztetett úthasználók, többek között a kerékpárosok és a gyalogosok. Olyan járműveket kell építeni, amelyekben a lehető legkisebb a holttér a jármű előtt és oldalán. A közvetlen rálátást biztosító technológiát 2025 novemberétől kell alkalmazni az új modellekben, és 2028 novemberétől a már meglévő modellekben.

Az új szabályok a passzív biztonsági követelményeket, többek között a törésteszteket és a szélvédők minőségi előírásait is szigorítják

annak érdekében, hogy a gyalogosok és biciklisek baleset esetén kevésbé súlyos sérüléseket szenvedjenek. A gumiabroncsok típusjóváhagyásához a használt abroncsok tesztjére is szükség lesz.

Az Európai Parlamentben 578 szavazattal, 30 ellenszavazat és 25 tartózkodás mellett jóváhagyott rendelet most a tagállami szakminiszterek elé kerül. A jogszabályról már előzetes, nem hivatalos megállapodás született az Európai Parlament és az Európai Tanács között.

A Európai Bizottság előzetes adatai szerint az unió útjain 2018-ban 25 100-an haltak meg és 135 ezren sebesültek meg súlyosan.