Notre-Dame - tragikus mérleg és a folytatás a tűzvész után

A tűzoltók még legalább egy napig dolgoznak majd azon, hogy a Notre-Dame ne gyulladjon ki újra - mondta az InfoRádióban Jambrik Rudolf nyugalmazott tűzoltó ezredes. Az épületben lévő öblös gerendák nagyon sokáig képesek izzani, az utómunkálatok ezért akár szerda reggelig is eltarthatnak, és még egész nap locsolni kell a katedrális egyes részeit.

- mondta Jambrik Rudolf.

Jól dokumentált a székesegyház épülete, amelyet ez alapján újjá lehet építeni - mondta el az InfoRádiónak Zoboki Gábor arra reagálva, hogy Emmanuel Macron francia elnök még hétfő éjjel megígérte a rekonstrukciót.

Az Ybl-díjas építész beszélt a legjobban károsodott és a legnehezebben reprodukálható részekről, a tűz és a víz által okozott károkról is.

Közben ugyanakkor egy francia szakember arról beszélt a France Info rádiónak, hogy a fa födémszerkezet újjáépítéséhez új technológiát kell alkalmazni, mert már nincsenek az országban olyan méretű fák, amekkorákat a 13. században kivágtak az építkezéshez.

A tető faszerkezetéhez szükséges mintegy 13 ezer fát a feljegyzések szerint 1160 körül vágták ki, 21 hektárnyi erdőt felhasználtak hozzá, a fák többsége a 800-900-as évektől nőtt.

#NotreDame fire: The roof and spire of the Paris landmark are destroyed, but the shell was saved from destruction. Here's a look at the destroyed section. pic.twitter.com/X9jLxH64aJ

Tízezrek álltak, térdeltek némán, énekeltek vagy imádkoztak Párizs utcáin, miközben a Notre-Dame égett. Eleinte sokan csak turistalátványosságként figyelték a lángokban álló székesegyházat. Az InfoRádió párizsi szemtanúkat kérdezett.

"Még a hírek megjelenése előtt a Facebookon láttuk a feltöltéseket, hogy a Notre-Dame lángokban áll" - idézte vissza egyikük.

- tette hozzá. Az éttermek ajtajait kinyitották, a tévéket felhangosították, hogy mindenki informálódhasson.

Riadalom helyett inkább sokkolta az embereket a tűzvész, az imákon, énekeken kívül nem is lehetett semmit hallani.

A párizsi Notre-Dame az egyetemes művészet számos pótolhatatlan kincsének őrzője - mondta az InfoRádióban Marosi Ernő Széchenyi-díjas művészettörténész, a romantika és a gótika templomépítészetének szakértője.

A párizsi Notre-Dame püspöki székhely, és noha Franciaország prímása nem a párizsi érsek, hanem a lyoni, nem kisebb a párizsi székesegyház jelentősége sem - mondta az InfoRádió érdeklődésére Gájer László katolikus pap a hétfő esti tűzben súlyos károkat szenvedő katedrálisról.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának filozófiatanára kiemelte,

Az épület nyolcszáz éves, a 12. századben kezdték építeni, és majdnem kétszáz évig dolgoztak rajta. A jelentőségét mutatja, hogy pápák voltak jelen az alapkőletételnél és a felszentelésnél is. A templomban olyan jelentős események történtek, mint Napóleon megkoronázása, vagy Jeanne d'Arc szentté avatása.

A francia kormány és a párizsi önkormányzat közlése szerint a tűzoltók nagyon sok kincset kimentettek a tűzből, például Jézus állítólagos töviskoronáját, amit 1238-ban IX. Lajos király vitt Párizsba, illetve az uralkodó akkor viselt tunikáját. Tizenhat szobor azért menekült meg, mert a katasztrófa előtt néhány órával mindegyiket elszállították restaurálásra.

Nem sérültek meg a harangok és a rózsaablakok sem. Az orgonát megvizsgálták, mert úgy vélték, hogy a sípok szinte biztosan megrongálódtak a 900 fokos hőtől, de kiderült: a hangszer túlélte a katasztrófát.

Több XVII. és XVIII. századi festmény pedig a lángok martaléka lett, mert olyan nagyok voltak, hogy nem birták kivinni őket az épületből.

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek szolidaritásáról biztosította a párizsi érseket és a francia katolikus közösséget, ahogyan együttérzéséről biztosította a franciákat Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter is.

Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke Twitter-üzenetében bátorságra buzdította a lángoló, "Európa büszkeségét jelentő katedrális" oltásán dolgozó tűzoltókat.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke azt mondta, percről percre követi az eseményeket, azt, "hogyan ejti zsákmányul" a párizsi Notre-Dame-ot, amely - mint írta - az egész emberiség öröksége.

Donald Tusk, az Európai tanács elnöke Twitter-üzenetében együttérzését fejezte ki Franciaországgal, és úgy fogalmazott, hogy a párizsi Notre-Dame egész Európa katedrálisa.

I’d like to say words of comfort and solidarity with the French nation, also as citizen of Gdańsk, 90% destroyed and burnt, later rebuilt. You will also rebuild your cathedral!

From Strasbourg, French capital of the EU, I call on all 28 States to take part in this task.#NotreDame