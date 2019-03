Meghalt a hírszerző tisz, aki az SS-vezér elrablását irányította

Meghalt szombaton Rafael Ejtan egykori izraeli politikus és korábbi hírszerző tiszt, aki 1960-ban azt az akciót irányította, amely során a Moszad Argentínában elfogta és elrabolta Adolf Eichmannt.

Rafi Eitan, the Mossad agent who headed the mission to abduct Adolf Eichmann and bring him to Israel in 1960 for prosecution, died on Saturday at the age of 92.



