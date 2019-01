Orbán Viktor: új politikai erőtér alakul Európában

"A lengyel-olasz, illetve a Varsó-Róma tengely: ez a legnagyszerűbb fejlemények egyike." Orbán Viktor miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján a brit Financial Times kérdésére azt mondta: új politikai erőtér van kialakulóban Európában, amely kedvező hatással lesz az Európai Unió politikájára is. "Az Európai Néppárttól jobbra, kormányképes bevándorlásellenes erők az együttműködés különböző formáit keresik, és ez jó hír nekünk, az Európai Néppártnak is, mert megmondom őszintén, én is

torkig vagyok már azzal, hogy az Európai Néppárt, amikor szövetségeseket keres, akkor kizárólag bevándorláspárti irányban keresi ezeket a szövetségeseket,

hol a liberálisok, hol a szocialisták személyében."

A brit Reuters, a német Deutsche Welle, a France 24, az amerikai ABC News de még a Times of India is vezető hírként számolt be arról, hogy Matteo Salvini olasz belügyminiszter a héten Lengyelországba látogatott, ahol a kormányzó Jog és Igazságosság párt vezető politikusaival folytatott eszmecserét a közelgő EP-választásról. Varsói sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott:

Párizs és Berlin után Varsó és Róma emelkedik az európai politika fősodrába.

"A francia-német tengely után egy új erőtér kialakítására készülünk Európában. Lengyelország lesz az egyik főszereplője ennek az új európai tavasznak, az európai értékek felemelkedésének, egy Európának, ahol

kevesebb a bürokrácia és a pénzügy, de több a munka, a család, és mindenekelőtt a biztonság"

- vázolta fel vízióit az olasz belügyminiszter.

Joachim Brudzinski lengyel belügyminiszter úgy fogalmazott: Olaszország és Lengyelország közös célja az Európai Unió megreformálása, politikájuk az európai polgárok, és nem az elitek érdekeit szolgálja.

