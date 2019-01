Lövöldözés, áldozatok Kaliforniában

A rendőrség arról kapott bejelentést, hogy a bowlingpályán egy lövöldözés után több áldozat "a padlón fekszik", emiatt arra kértek mindenkit, hogy kerüljék el a helyet.

Los Angeles police are talking about #Casualties #IslamistGunman in a shooting incident #torrance #California pic.twitter.com/k4sZsElyOG