Furcsa repülőbalesettel kezdődött az újév

Egyelőre ismeretlen okok miatt az XA-AMV lajstromjelű 737-800-as főfutóinak összes gumiabroncsa kidurrant a leszállást követően, és a fékezés során a súrlódás következtében

– írta az AirPortal a közösségi médiába felkerült fotók és az azokhoz fűzött kommentárok alapján.

A túlhevült, füstölgő futóműveket a kiérkező repülőtéri tűzoltóknak kellett lehűtenie.

A repülőgép 151 utasa és a személyzet sértetlenül hagyta el a fedélzetet, de a repülőteret a balesetet követően több mint 4 órára le kellett zárni.

Aeromexico B737-800 (XA-AMV) on ops as #AM120 from Mexico City, suffered a maingear mishap on landing runway 28 at Guadalajara, Mexico (MMGL). All wheels were scraped-down to the axles during braking. Airport closed for about 4 h. @Notisistema https://t.co/Gb7fXDMiBn pic.twitter.com/oPsA9CyiAe