Brüsszel aggódik az olasz helyzet miatt, jön a következő lépés

A bizottság első lépésként jelentést fogadott el az olasz helyzettel kapcsolatban, amelyet szakemberek szerint nagy valószínűséggel jóváhagynak majd a tagállamok pénzügyminiszterei is, és így formálisan is megindulhat a túlzottdeficit-eljárás, akár már januárban. Ennek keretében ajánlásokat küldhetnek Olaszországnak, amennyiben pedig ezeknek nem tesz eleget a kormány, akkor adott esetben pénzügyi szankciókat is elfogadhatnak.

"Súlyos aggodalomra ad okot az olasz helyzet.

Az eurócsoport tagjainak azonos szabályok alapján kell játszaniuk, ezek azért vannak, hogy védjenek bennünket, hogy biztonságot, stabilitást és kölcsönös bizalmat teremtsenek" - emelte ki Valdis Dombrovskis, az euróért és a szociális párbeszédért felelős alelnök.