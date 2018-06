A 33 tartálykocsiból álló szerelvény Kanadából indult útnak és Iowa államban érte a baleset Doon városától délre olyan területen, melyen áradások vannak. A vízbe kerülő olaj emiatt eljuthat az esőktől megduzzadt Little Rock folyóba.

Train derails in Northwest Iowa, spills crude into river https://t.co/8YQTiDVi6J pic.twitter.com/8HaSNumIBt

A helyszíni felvételeken jól látszik, hogy a vagonok keresztbe fordulva, egymás hegyén hátán fekszenek a vasúti töltés mindkét oldalán, és körülöttük áll a víz.

Iowa train derailment: Hazmat team on scene after oil leaks into river https://t.co/cNNtwBfBM5