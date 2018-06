Hatalmas tűz Glasgow művészeti egyetemén

Az éjszaka kigyulladt az egyetem egyik legismertebb épülete, a Macintosh building, a tűzoltók még mindig dolgoznak az oltáson. Több mint 120 szakember küzdött egész éjszaka a lángokkal, amelyeket csak mostanra sikerült megfékezni.

Glasgow School of Art fire, looked liķe glitter in the sky for a bit but devastating in real life :-( pic.twitter.com/e1k6t6uuth