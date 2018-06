Így égett rommá a híres egyetemi épület

A hajnalban kitört újabb tűzvész eloltásán még szombaton is 120 tűzoltó dolgozott, de a glasgow-i tűzoltóparancsnokság tájékoztatása szerint a központi épületben még mindig voltak elszigetelt tűzfészkek.

Az 1845-ben alapított intézmény 1909-ben elkészült jelenlegi főépülete - amelyet Charles Rennie Mackintosh, a skóciai építőművészet kiemelkedő mérnökegyénisége tervezett - teljes terjedelmében, minden emeletén égett.

A tűz olyan intenzív volt, hogy a kivonult tűzoltóautók fecskendői teljesen hatástalannak bizonyultak, ezért a tűzoltóság Glasgow folyója, a Clyde partjára telepített egy nagy teljesítményű szivattyút.

A tűz átterjedt a szomszédos épületekre, köztük az O2 ABC koncertcsarnokra is, amelynek tetőszerkezete beomlott.

The Glasgow School of Art has suffered its second devastating fire in just 4 years. The blaze, which also destroyed a nightclub and concert venue, started just hours after graduation ceremonies for final year students had finished. pic.twitter.com/utcZYC5PFt

A Glasgow School of Art épületegyüttesében 2014 májusában is tűzvész pusztított, teljesen megsemmisítve az intézmény világhírű könyvtárát.

A négy évvel ezelőtti tűz után, 2016-ban 35 millió fontos (csaknem 13 milliárd forintos) költségvetéssel újjáépítési munkálatok kezdődtek, és a helyrehozott épületet jövőre akarták felavatni. A tűzoltóság szombati tájékoztatása szerint azonban az újabb tűzvész, amely sokkal kiterjedtebb volt az előzőnél, az újjáépített épületrészeket is elpusztította.

Some thoughts on the future of the Mackintosh Building at Glasgow School of Art...



The building has been gutted, literally. Some parts are in danger of impending collapse and will have to be taken down. It will be difficult to achieve this safely & there is a high probability pic.twitter.com/0W14Sk1rt6