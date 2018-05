Magyarics Tamás: Bannon a politikai korrektség ellen lép fel

A régi politikai és gazdasági elitek nem tudták megfelelően kezelni az elmúlt évek kihívásait - Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára szerint egyebek mellett ez volt a fő üzenete az amerikai elnök egykor tanácsadója, Stephen Bannon előadásának az Európa jövője című budapesti konferencián.

"A legfontosabb üzenet az volt, hogy a régi politikai és gazdasági elitek elvesztették a kapcsolatukat a valósággal, és inkompetensek voltak sok kérdésben" - mondta az InfoRádiónak Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára. Bannon a 2008-as pénzügyi válságot egyértelműen az ő rovásukra írja, és a média felelősségét is felvetette, nemcsak az Egyesült Államokban, hanem Nagy-Britanniában is.

Stephen K. Bannon, Donald Trump amerikai elnök volt kampányfőnöke és vezető stratégája Trump ,,Amerika az első” politikája és hatása Közép-Európára címmel előadást tart az Európa jövője című kétnapos nemzetközi konferencia első napján a Várkert Bazárban. MTI Fotó: Soós Lajos

"Brexit példáján mutatta be, hogy a fősodorbeli média egyfajta buborékban él, és nem ismeri az emberek gondjait, érzéseit, és mindkét helyen 2015-16-ban nagyot buktak a hitelességet tekintve" - mondta a külpolitikai szakértő. Bannon az előadásában arról beszélt, hogy olyan új kommunikációs csatornák nyíltak, mint például az általa felfuttatott Breitbart, amelyek sokkal rugalmasabban, közérthetőbben magyaráznak el dolgokat, érik el az embereket. A közösségi média versenytársa lett a hagyományos médiának, és megkérdőjelezi az olyan nagy véleményformáló médiumok befolyását és szerepét, mint a The New York Times,. a The Washington Post vagy a CNN.

Magyarics Tamás szerint a jövőt illetően az megválaszolatlan maradt, hogy a Trump-jelenség csak egyszeri, vagy ez lesz az új norma. A felmérések szerint Trump olyan kérdéseket vetett fel, amelyeket nem nagyon karolt fel az úgynevezett elit, azokról a kérdésekről beszélt, amelyek az utca emberét jobban érdeklik.

"Bannon úgy gondolja, hogy a hírportálok is ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak, és a politikai korrektség ellen lép fel, mert ez beszűkíti azt a társadalmi diskurzust, amelynek érvényesülnie kellene a politikai folyamatokban" - mondta az előadásról Magyarics Tamás.