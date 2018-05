Steve Bannon: Orbán Viktor Trump volt Trump előtt

Donald Trump volt stratégiai főtanácsadója szerint az amerikai elnök továbbra sem zárkózik be, ugyanakkor elvárja a NATO-tagok fokozottabb részvételét a nemzetközi konfliktusok kezelésében. Steve Bannon az Európa Jövője című konferencián a Várkert Bazárban – Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter köszöntője után – megtartott előadásában párhuzamot vont Trump és Orbán Viktor miniszterelnök politikája között.

Bannon emlékeztetett, hogy a munkásosztályra, a dolgozó középosztályra épült Donald Trump 2016-os elnökválasztási kampánya, amelyet az erőteljes demokrata médiafölény és a Clintonék rendelkezésére álló bőséges anyagi források ellenére vittek sikerre.

Élesen bírálta a globalista elitet, amely szerinte elvesztette a kapcsolatát az átlagos amerikaiakkal, és megemlítette, hogy ez az elit nem látta a 2008 szeptemberében kezdődött világgazdasági válságot még akkor sem, amikor a Lehman Brothers csődöt jelentett. Úgy látja, hogy a demokraták elvei és módszerei elavultak, nincs igazi üzenetük, az identitáspolitikával pedig nem lehet mozgósítani az amerikaiak többségét.

A Breitbart alapítója, korábbi vezetője kiemelte, hogy az Egyesült Államok továbbra is megkérdőjelezhetetlenül az első számú hatalom a világgazdaságban, Trump nem zárkózik el, komoly szerepet vállal a konfliktusok békés rendezésében, igaz, a megoldásban az eddigieknél nagyobb hozzájárulást vár el a NATO-partnerektől. Arról is beszélt, hogy Törökország, Irán és Kína hatalmi törekvéseit komoly kockázatokat is rejtenek, velük szemben pedig szükség van Trump keménységére. Jelezte, hogy ha Egyiptomban az ellenzék kerül hatalomra, akkor a migránsválság ismét felerősödik majd Európában.

Az előadáson az egyik legnagyobb tapsot akkor kapta Bannon, amikor úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor Trump volt Trump előtt, utalva arra, hogy a két vezetőnek több területen hasonlóan a hozzáállása és számos kérdésre egymáshoz közeli választ adnak, ráadásul mindketten szembehelyezkednek a liberális elittel.