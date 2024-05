Toroczkai László az EP-választásról és arról, miért küldené börtönbe Ursula von der Leyent

Európai parlamenti választásokra készülünk. Önök szerint milyen kihívások előtt áll Európa?

Rendkívül komoly kihívások előtt áll Európa, én azt gondolom, hogy a következő öt esztendőben eldől az, hogy mi lesz Európával. Azt látjuk, hogy folyamatosan leszakadóban van, ennek számos oka van, egyrészt az innováció csökken, másrészt pedig nyilván az ukrajnai háború is szerepet játszik, Ukrajna finanszírozása rengeteg pénzébe kerül az európai adófizető polgároknak. Örülök ennek a kérdésnek, mert az elmúlt hónapokban a kampány mindenről szól, csak pont nem erről. Úgy tűnik, minthogyha országgyűlési választásokat tartanánk június 9-én, ezt ígéri a DK, ezt ígéri Magyar Péter is, miközben nyilvánvalóan a Fideszt 2026-ban lehet leváltani. Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy bárkivel komoly tétben merek fogadni, hogy június végén is a Fidesz fog kormányozni Magyarországon. Az viszont rendkívül fontos kérdés, hogy június 9-én erre az öt esztendőre kiket küldenek a magyarok az Európai Parlamentbe, hiszen sorsdöntő lesz ez az öt év.

Biztosan nem a belpolitikai hatalomváltás a tét? Akkor mi az európai parlamenti választásnak a tétje? Azért kérdezem, mert volt már arra példa, hogy európai parlamenti választás után egy akkori hatalom kezdett látványosan erodálódni, aminek a vége egy belpolitikai bukás volt.

A tétje az, hogy Magyarországnak hol lesz a helye a következő öt esztendőben, mi lesz az Európai Unióval és hogy végre lesz-e olyan európai parlamenti képviselete a magyaroknak, ami, például, antiglobalista gazdaságpolitikát szeretne, ami szeretné a nemzetek Európájává alakítani az Európai Uniót egy gyarmatosító birodalmi gondolat helyett. Olyan képviselők, akik gondolnak arra, hogy az európai uniós forrásokat – nem beszélve arról, hogy egyébként mennyi pénzt fizetünk be az Európai Unió kasszájába, de az egy más történet – arra fordítsuk végre, hogy a magyar nemzetgazdaságot építsük föl. Ugyanis a Mi Hazánkon kívül senki nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, ami érthető is, hiszen a balliberálisok és a Fidesz valójában ugyanazt a gazdaságpolitikát képviselték az elmúlt harminc esztendőben. Ez a gazdaságpolitika juttatott ide. Mi voltunk azok, akik például megnéztük Csath Magdolna közgazdász, a Mi Hazánk Mozgalom köztársaságielnök-jelöltje segítségével, hogy az egész Európai Unióban a magyarok költötték a legtöbbet gazdaságösztönzésre. Ez a magyar GDP több mint 10 százaléka – soha nem hallják a magyarok ezeket az adatokat, amiket mondok – és mégis mi az eredménye? Az az eredménye, hogy Magyarország folyamatosan egyre hátrébb került. 2005-ben megnéztük a medián jövedelmeket, a nagyobb, tágabb értelemben vett közép-kelet-európai térségünkben csak a csehek előztek meg minket. Mára elénk kerültek az észtek, a lettek, a litvánok, a lengyelek, a szlovákok, a románok pedig beértek minket. Már csak a bolgárok vannak mögöttünk. Ki kell mondanunk, hogy ez a gazdaságpolitika megbukott. Az európai uniós forrásokat, még ugye ebben az öt évben lehetnek ilyen források, arra kell költeni, hogy végre erős, független magyar nemzetgazdaságot teremtsünk meg. Senki más nem képviseli ezt az álláspontot a Mi Hazánkon kívül.

Magyarország helyét említette, az nincsen fixen kijelölve? Kelet-Közép Európában vagyunk és az Európai Unió fix tagjai vagyunk. Döntöttünk róla.

Igen, csak nagyon fontos például azt látni, hogy az Európai Unió hogyan működik. Ezért mondtam azt, hogy a mi, az európai szövetségeseinkkel, egy teljesen új európai frakciót, egy új európai pártcsaládot építünk. Én személy szerint is, most már nagyjából két éve, és úgy néz ki, hogy van esélyünk arra, hogy ez összejön. A legfontosabb szövetségesünk a németországi AfD, amely ma már Németország második legerősebb, legnépszerűbb pártja, Németország pedig egyértelműen az Európai Unió legfontosabb állama, legerősebb gazdasága, legnagyobb népességű országa. Németországtól függ az Európai Unió jövője, és mi az AfD-vel közösen gondolkodunk abban, hogy egy másfajta, egy antiglobalista Európai Uniót szeretnénk, ahol egyrészt nem akarnak világkormányzásra felkészíteni minket, ezért utasítottuk el a WHO, az Egészségügyi Világszervezet pandémiaszerződését. Éppen mostani hír, hogy sikerült megakadályozni az igencsak veszélyes pandémiaszerződést. Mi egy nagyon erős magyar nemzetgazdaságot szeretnénk megteremteni. Ahogy nyilván német barátaink egy erős német gazdaságot szeretnének, és elegük van abból, mondjuk az AfD-seknek, hogy Németország finanszírozza jelentős részben Ukrajnát. Németországot tönkre kell tenni az ukrajnai háború miatt, a németek finanszírozták a görögöket, egyszerűen mi egy más típusú Európában gondolkodunk, ahol erős nemzetállamok tudnak gazdasági szövetséget teremteni. Mi is azt mondjuk, hogy szükség van európai együttműködésre és szövetségre, de nem a mostanira vagy nem így. Van még egy nagyon fontos dolog, amit szintén nem hallok semelyik másik parlamenti párttól vagy éppen parlamenten kívüli párttól: a világ ma már nem az Európai Unióból áll és nem ér véget a világ az Európai Unió határainál. Mondok erre egy nagyon egyszerű példát, de ezt minden szektorra, minden ágazatra el tudnám mondani. Az elmúlt időszakban arra lettem figyelmes, hogy a magyar méhészeket tönkreteszik. Az Európai Unió piacán nem tudják már eladni a sokszor prémium minőségű magyar mézet, mert az olcsóbb, nagyrészt kínai és sokszor hamisított méz miatt csökkentek a felvásárlási árak, illetve a lehetőségek. Hogyan reagált erre a magyar kormány? Orbán Viktor bejelentette, hogy sajnos, mivel a méhészeink tönkremennek, nincs már méz Magyarországon, ami egyébként nem igaz, kinyitják az ukrajnai méz előtt a határt. Az ukrán vagy sokszor egyébként ugyanúgy kínai mézt Odesszában a kikötőben átpakolják, beengedte körülbelül egy hónappal ezelőtt a magyar kormány, ezzel úgymond megadva a kegyelemdöfést a magyar méhészeknek. Én meg ebbe nem nyugodtam bele, az elmúlt egy esztendőben rengeteg munkát, időt fektettem abba, hogy megpróbáljak körülnézni a nagyvilágban. Találkoztam a katari nagykövettel, a szaúd-arábiai nagykövettel, az Egyesült Arab Emírségek nagykövetével és még nagyon sok mindenkivel. Kiderült, hogy lenne igény arra, hogy magyar termékeket fogadjanak, csak ehhez egyrészt az kellene, hogy segítsen a kormány abban, hogy el tudják adni a terméküket a magyarok, másrészt pedig segítsen abban, hogy építsük vissza a tönkretett, leépített élelmiszeriparunkat. Az előbb említett öböl menti országokban óriási gazdagság van, viszont szinte mindent importálnak, élelmiszeripari termékeket főleg, szükségük lenne mindenre, amit a magyarok elő tudnák állítani. De nincs ilyen gazdaságpolitika, nincs ilyen törekvés, nem segíti a kkv-szektort, a termelőt, a gazdát, de akár mondhatnám az IT-szektort. Óriási igény van a magyar innovációra, az IT-szektorra az öböl menti országokban is, ezt mindenhol elmondták. De nemcsak ott, a világ más részein is, de úgy viselkedik a magyar politika, minthogyha az Európai Unión kívül nem lenne élet, pedig ez a világ már nem az a világ, mint húsz évvel ezelőtti.

Az AfD körüli viták, turbulenciák nem bizonytalanítják el? A listavezetőt vissza kellett vonni egy vitatott kijelentése miatt, és a hírek szerint a második helyezettet is, legalábbis levették a nyilvános szerepléstől.

Igen, csak a nyilvános szerepléstől, továbbra is ők vezetik az AfD európai parlamenti listáját. Nemhogy nem bizonytalanított el, hanem kifejezetten örülök annak, ami történik az AfD-vel! Néhány nappal ezelőtt robbant a hír, hogy az Identitás és Demokrácia frakcióból, ez az egyik legfontosabb európai pártcsalád, egyre erősebb ez a nemzeti vagy antiglobalista vonal, vagy nem tudom, minek szokták még nevezni ezt, ma már a második legerősebb pártcsalád lehetne, de nagyon fontos, hogy az elveinket nem szabad feladni. Teljesen világossá vált, hogy ennek az oldalnak most már két különböző részéről beszélhetünk. Van az egyik, én opportunistáknak nevezem őket, az európai pártok alkotják, amelyek kifelé ugyanazokat mondják, mint a Mi Hazánk Mozgalom vagy az AfD, tehát, hogy nem akarunk tömeges bevándorlást, nem akarunk migránskvótákat. Elég durva dolog a migránskvóta, ténylegesen szét akarják osztani európai tagállamok között a bevándorlókat, és ha nem fogadjuk be őket, akkor 8 millió forint per koponya az ára ennek, a magyaroknak kell fizetni, ami tényleg vérlázító. Ezzel kapcsolatban nyilván hasonlót mondanak a régebbi, magukat nemzetinek vagy nem tudom minek, szuverenistának mondó pártok, mint mi. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban mi is békeszerződést, békét akarunk és nem akarunk az ukránok oldalán háborúba vonulni, nem akarjuk, hogy a NATO vagy akár az európai tagállamok hadseregei bevonuljanak Ukrajnába, ezzel világháborúba sodorva Európát. Tehát nagyon hasonlókat mond ezeknek az európai pártoknak a csoportja. Én ide sorolom a Fideszt is. Nagyon hasonlókat mond, mint a Mi Hazánk Mozgalom, de a tettei teljesen másról szólnak. Ebben a pártcsaládban, mondjuk, az egyik nagyon fontos szereplő Giorgia Meloni. Ő Orbán Viktor legfontosabb szövetségese, a leginkább háborúpárti, ezért is álságosak a Fidesz óriásplakátjai, mert éppen Giorgia Meloni az, aki mindenkinél jobban támogatni akarja Volodimir Zelenszkijt és magát a háborút és segíteni az ukránokat fegyverekkel is. Mi őszintén gondoljuk azt, amit mondunk. Tehát mi tényleg nem akarunk részt venni ebben a háborúban. Nagyon sokáig tudnám még sorolni ezeket a kommunikációs fogásokat, amiket valójában ezek az európai pártok, közöttük a Fidesz használnak, amikor Brüsszelben dönteni kell, akkor valójában nem ezt, hanem egy globalista álláspontot képviselnek, ugyanúgy, mint ahogy a Covid esetében láttuk, hogy a Fidesz ugyanúgy a globalista globális agendát hajtotta végre, csak még megcsinálta a saját üzletét, bizniszét a lélegeztetőgépekkel, duplán megkárosítva a magyarokat. De ugye a héten mi történt? A francia Nemzeti Tömörülés, Marine Le Pen pártja azt mondta, hogy ki kell tenni az AfD-t az Identitás és Demokrácia frakcióból, és aztán ez meg is történt. Azonnal beszéltem is AfD európai parlamenti listavezetőjével, Maximilian Krahhal, közzé is tettem az X oldalamon, hogy mi nem áruljuk el a barátainkat és nem akarunk megfelelni az ellenségnek. Na, most ezt csinálják a franciák, Giorgia Meloni is. Pontosan tudják, hogy rossz az, amit a globalisták képviselnek, de mégiscsak azt csinálják. Én megüzentem az AfD-nek, hogy mi maradunk az AfD mellett, régi barátaink mellett és elkezdődött egy új frakciónak, egy új pártcsaládnak a létrehozása.

Neve van már?

Nincs még neve, ez nagyon korai lenne. Én valószínűleg a héten találkozom az AfD vezetőivel, és úgy tudom, hogy az európai parlamenti választások utáni héten Európában lesz egy találkozónk, úgyhogy komoly esélyt látok arra, hogy összejöjjön. Hét országból kell ehhez képviselő.

Mennyi van meg eddig?

Hat ország már megvan, a nagyon régi szövetségeseink. Hollandiában a Fórum a Demokráciáért, Bulgáriában az Újjászületés és a többiek. Nem kérdés, hogy meglesz a hetedik, de ezt az európai parlamenti választások fényében kell majd megnézni, annak alapján, hogy kik jutottak be az Európai Parlamentbe. A létszám miatt sem aggódom, az AfD valószínűleg egyedül majdnem annyi képviselőt fog az Európai Parlamentbe bejuttatni, hogy meglesz a létszám a frakcióhoz. De emellett fontos, hogy hét különböző ország is kell, Magyarországot valószínűleg mi fogjuk képviselni, azért is örülök nagyon ennek, mert két olyan párt van, amellyel vannak hasonló szlogenjeink, vannak hasonló mondataink, de a tetteink mások, mi őszintén képviseljük azt, amit mondunk. Az egyik ilyen európai párt a Fidesz Magyarországról, a másik pedig Romániából a román AUR. Mi a Fidesszel és az AUR-ral sem szerettünk volna egy frakcióba kerülni. Eddig komoly dilemma volt, ha egyben marad akár az ID vagy az ECR, ez a két hasonló frakció volt eddig, megtörténhet, hogy az AUR-ral vagy a Fidesszel kerülnénk egy frakcióba. De mi ezt nem akarjuk, ebben az esetben lehet, hogy függetlenek maradtunk volna.

Viszont ez jól jött.

Lehet, hogy nem szép ilyet mondani, de az AfD kizárása nekünk nagyon jól jött. Én két évvel ezelőtt megálmodtam ezt az új európai frakciót, akkor sokan, szokás szerint, kishitűen azt mondták, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Most már nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy meg fogjuk tudni csinálni. Szerintem ez nagyon nagy dolog, mert ebben az új frakcióban mi ötletadóként, ha úgy tetszik, alapítóként fogunk részt venni, és nem bekéredzkedünk oda, ami szerintem nagyon jelentős változás lesz az Európai Unió, az Európai Parlament történetében.

Azt mivel magyarázza, ha magyarázza valamivel, hogy a közvélemény-kutatások nem azt az erősorrendet mutatják a magyarországi pártoknál, mint amit, mondjuk, a vármegyei listaállítások sorrendje? Mi a különbség oka?

Szerintem nagyon világos, hogy ma Magyarországon négy olyan potens politikai erő van, amely képviselőket küldhet az Európai Parlamentbe. Június 10-én számon lehet engem kérni, hogy ez a politikai jóslatom is bejött-e, de ez a három politikai erő – pontosabban szövetség, mert mi vagyunk az egyetlen olyan párt, amelyik önállóan képes volt az ország minden vármegyéjében és Budapesten is listát állítani – rajtunk kívül csak a Fidesz-KDNP szövetsége, illetve a DK, az MSZP és a Párbeszéd közös listája tudta megcsinálni. Ez azért mutatja, hogy melyik a legszervezettebb párt Magyarországon. Szerintem a Mi Hazánk. Viszont tény, hogy a Fidesznek és a DK-nak sokkal több pénze, sokkal nagyobb médiafelülete van, őket tolja a Facebook-algoritmus, egyébként Magyar Pétert is, minket viszont elnyom, sőt, az én nevemet nem lehet leírni, az oldalamat törölte a Facebook, mi óriási versenyhátrányban vagyunk. A mi szavunk nagyon nehezen jut el az emberekhez, az meg eljut, amit rólunk mondanak, ami sokszor rágalom. Néhány héttel ezelőtt kellett feljelentést tennünk amiatt, mert Magyar Péter Fidesz szatellitpártnak nevezett minket. Ennek egyébként ma már nincs igazából jelentősége, mert Magyar Péter mindenkit az ellenzéki oldalon a Fidesz szatellitpártjának vagy Fidesz-bérencnek titulált, a DK meg kék Fidesz, tehát ennek igazából nincs jelentősége, hiszen ő volt egész életében fideszes. Én, mondjuk, soha életemben nem voltam fideszes, ennek sincsen már jelentősége, de azért tisztázzuk a bíróságon, hogy miért rágalmazott meg minket. Az viszont érdekes, hogy az elmúlt néhány napban folyamatosan kapjuk a híreket, az információkat, sőt el is küldték azokat a szórólapokat, amiket az egész országban terjesztenek. Most már Vecsésről, Nyíregyházáról, Miskolcról, Debrecenből, mindenhonnan özönlenek hozzánk ezek az e-mailek, megkeresések, ezek a szórólapok rágalmazó szöveget terjesztenek az egész országban. Egy ilyen országos szórólapozás sok tízmillió forint, nyilvánvalóan a Fidesz áll emögött, arról szól, hogy Gyurcsány Ferenc emberei vagyunk és a többit nem is sorolnám fel, hogy a jugoszláviai háborúban szerb katona voltam, meg ilyen hülyeségek. Egyébként újságíróként voltam a jugoszláviai háborúban, cikkeket írtam és nem harcoltam. A rágalmak eljutnak az emberekhez, mert a Fidesz is és a balliberális oldal, illetve Magyar Péter is megfogalmazott ilyen rágalmakat rólunk, nekik ehhez van médiafelületük, nekünk pedig nincs, mi nem tudunk ezekre reagálni.

Két oldal forgatja a nevüket a sajtóban. Van előnye is annak, hogy mind a két oldal forgatja.

Forgatja a nevünket, csak nekünk azért ez a fajta negatív reklám, a sok rágalom nem hiányzik. Ettől függetlenül mi nem panaszkodunk, tesszük a dolgunkat, a feljelentéseket megtesszük, ahogy megtettük korábban is, de próbáljuk eljuttatni az üzeneteinket az emberekhez, és örülök, ha van erre lehetőség.

Azt látják-e már most, hogy milyen témákat kívánnak az Európai Parlamentben mindenképpen napirendre vetetni?

Rengeteg ilyen téma van! Az első és legfontosabb az Európai Unió jövője. De az elszámoltatás nagyon fontos. Magyarországon mi egy elszámoltatási törvényt szeretnénk. Az előbb nem mondtam, hogy melyik a négy potens politikai erő. Nyilván a listát állítani képes Fidesz, DK, Mi Hazánk a három potens politikai erő, amely szinte biztos, hogy képviselőt küldhet az Európai Parlamentbe. Emellett pedig van a Magyar Péter által nevezett Tisza Párt, ami azt gondolom, hogy bejut az Európai Parlamentbe. Örülök annak, hogy mivel a kampányban senki nem beszélt az elszámoltatásról, Magyar Péter először azt mondta, hogy az elszámoltatás szót sem szereti, majd az ügyészség teszi a dolgát. Az ügyészség nem elszámoltat, tehát keverjük a szezont a fazonnal, az ügyészségnek egyrészt nem is ez a dolga, nem is gondolom, hogy az ügyészség ezt megtenné, de elszámoltatási törvény kell Magyarországra, amihez ha kell, akkor alkotmánymódosítást is végre kell hajtani. Bár ebből a szempontból nekünk jó a helyzetünk, mert az elmúlt hetekben kezdeményeztük a parlamentben, hogy alkotmányozó nemzetgyűlésre vonatkozó választásokat írjon ki maga az Országgyűlés. Ennek ez a legitim folyamata. Magyarországon nincs még ennek nagy hagyománya, de például Chilében legutóbb így alkotmányoztak, mert szerintünk nem jó ez a mostani alaptörvény, amit a Fidesz egyfajta pártalaptörvényként hozott létre. De nem volt jó a korábbi, 1949 óta érvényben lévő sztálinista, szovjet mintájú úgynevezett alkotmány sem, ezt rendezni kellene. Ezt a folyamatot mi legalább fölvetettük a parlamentben, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de kell egy ilyen törvény.

Ki ennek a törvénynek a tárgya vagy az alanya? Mindenki, aki nem mihazánkos? Vagy mindenki, akinek korábban köze volt bármilyen hatalomhoz? Egész szűken meg egész tágan is meg lehet fogalmazni.

Nagyon pontosan meg kell fogalmazni, nyilvánvalóan a mihazánkosokra is vonatkozhat, tehát minden politikusra, aki az elmúlt évtizedekben politikai szerepet vállalt. Abból a szempontból tartom jó dolognak, hogy legalább mi beszélünk az elszámoltatásról, hogy a Fidesz nyilván nem akar elszámoltatásról beszélni, a DK sem, mert Gyurcsány Ferencet nem számoltatta el a Fidesz, nyilván emiatt Gyurcsány Ferenc tartozik Orbán Viktornak, de örülök neki, hogy legalább Magyar Péter azt mondta, hogy vagyonosodási vizsgálat alá kell vetni minden politikai szereplőt húsz évre visszamenőleg. Ez már egy jó irány.

A gazdagodás volna a tilalmazott tárgy, a politikus gazdagodása?

Azt kell megnézni, hogy az adózott jövedelméből tudott-e olyan vagyonra szert tenni, mint amivel rendelkezik. Szerintem ez egy nagyon egyszerű dolog, ilyeneket mi tudunk támogatni, de nekünk sokkal keményebb, ha úgy tetszik, radikálisabb javaslataink is vannak, és mi tovább mennénk a politikusoknál, mi elővennénk a végrehajtómaffiát, ugye ezt a szóösszetételt is szerény személyem alkotta, a YouTube-csatornámon van erre egy sorozat, még négy évvel ezelőtt kezdtük el a végrehajtómaffia ügyét földeríteni. Először mutattam be a nyilvánosságnak Schadl Györgyöt, a végrehajtói kar, tulajdonképpen a maffia egyik fejét, bár egészen a kormányig érő maffiáról beszélünk.

Ezek belpolitikai témák. Európai parlamenti választáson ezek szóba jönnek?

Igen, csak erre kérdezett rá, utána szeretnék beszélni az Európai Unión belüli elszámoltatásról, mert az legalább ennyire fontos. Tehát a végrehajtómaffiát is el akarjuk számoltatni, és ami szintén nagyon fontos, hogy az 1991-es úgynevezett kárpótlásról szóló törvény mintájára akarunk egy új törvényt, ezt is kezdeményeztük a parlamentben az elmúlt hetek folyamán. Orbán Viktornak az azonnali kérdések órájában ezt elmondtam. Nem válaszolt érdemben, de mi ezt mindenképpen beadjuk a parlamentnek. Ennek az a lényege, hogy ugyanúgy, mint ahogy a kárpótlási törvény 1991-ben évtizedekre visszament, mi 1994. szeptember 1-jéig akarunk visszamenni. Az Országgyűlés 1994-ben döntött arról, hogy a korábbi nonprofit végrehajtást profitorientálttá teszi és innentől kezdve kiépült egy olyan maffiaszerű hálózat, amiben végrehajtók, követeléskezelők, akár közjegyzők, nagyon sokan politikusok voltak benne. Ez a hálózat magyarok százezreinek vagy akár millióinak okozott kárt az elmúlt évtizedekben, sokszor úgy, hogy azt nem tudják a magyarok, hogy például úgy vontak le a fizetésükből, mondjuk, egy elfelejtett vagy be nem fizetett számla miatt, mondjuk, akár mobiltelefonszámla vagy egy lejárt parkolócetli miatt, hogy ezek általában vagy jelentős részben lejárt, elévült, tehát jogtalan követelések voltak. Általánosságban egy év után elévülnek ezek a tartozások.

Meg fogják keresni az embereket, akiket ilyen attrocitás ért?

Nem kell megkeresnünk, hanem az emberek jelentkezhetnek.

A Mi Hazánk vállalja az összes jogi költségét annak, hogy elkezdi visszakövetni ezeket a szerződéseket meg az eljárásokat?

Ezek nem bonyolult kérdések.

Nem évültek el?

Pont ezért beszélek kárpótlási törvényről. Az 1991-es kárpótlási törvény esetében visszamentek 1949-ig, ezek nem évülnek el, de itt nem arról van szó, hogy konkrétan ugyanazt az összeget kell mindenkinek visszaadni, és én még egy nagyon fontos csoportot nem említettem, a devizahitelesek csoportját, akiket gyakorlatilag átvertek, és ebben benne volt nyakig a politika, benne volt a Gyurcsány-kormány, benne volt az Orbán-kormány, mert cserbenhagyta őket. Nagyon széles társadalmi rétegről, sok százezer emberről beszélünk, akiket kárpótolni kell, részleges kárpótlásról beszélünk, ez nagyon fontos, tehát nem teljes összeget kapnak vissza, de legalább valamilyen módon, egy erkölcsi jóvátétel keretében, ezt meg kell tenni. Erre mi megjelöltük a pénzügyi alapot, természetesen nem a költségvetés terhére és nem az adófizetőknek kell ezt fizetni, hanem a haszonélvezőknek. Ezek között bankok vannak, végrehajtók vannak és még nagyon sokan vannak. Konkrétan leírjuk a törvényben és beadjuk, aztán utána meglátjuk, hogy lesz-e politikai akarat, de fontos, nehogy kiszaladjunk az időből, ezt majd 2026-ban tudjuk megtenni belpolitikailag.

Merthogy az a fő állításuk, hogy az európai parlamenti választásnak nincsen ilyen belpolitikai tétje.

Egyértelműen igen, az az állításom, hogy nincs belpolitikai tétje. A mostani választások után a Fidesz kormányon fog maradni. Aki mást állít és azt vizionálja, hogy 2026 előtt, most ezzel a választással megdönti a Fideszt, az nem mond igazat, az átveri a szavazókat. Viszont ha a Fidesz nem fogja támogatni ezt az úgynevezett kárpótlási törvényünket, amivel rendbe tesszük ezt a mérhetetlen társadalmi igazságtalanságot, amit okoztak az embereknek, akkor reméljük, hogy 2026-ban egy új Országgyűlés majd meg fogja ezt tenni. Mi ki fogunk tartani.

Mivel fogják berúgni az Európai Parlament kapuját, ha bejutnak? Milyen javaslataik vannak?

Az első az elszámoltatás ott is, sőt, szerintem ez a nulladik lépés és utána pedig gazdasági kérdésekkel kell foglalkozni.

De mivel? Például a Pfizer-beszerzések ügyével? Megkérdezik Ursula von der Leyent, hogy ki telefonált?

Nagyon jó témát hozott föl, így van. Például a Pfizer-vakcinabeszerzések ügyét, de ha már itt tartunk, az egész Covid-időszakot fel kell tárni, hogy mi történt az Európai Unióban és egyébként azon belül Magyarországon is. Ezt most már nemcsak mi kezdeményezzük, Szlovákiában, Felvidéken is hasonló kezdeményezés született, egyre több országban fel akarják tárni, hogy mi történt az elmúlt négy évben. Azért ne felejtsük el, hogy ez idő alatt a Covid, aztán ukrajnai háború miatt minden megváltozott az Európai Unióban. Az adósság szintje Magyarországon és uniós szinten is brutálisan elszállt, ugyanígy az infláció. Ezeknek rendkívül káros hatásai lettek. Itt szerintem politikai felelősséget is kell keresni, de vannak büntetőjogi felelősséggel járó kérdések. Ursula von der Leyen élen járt ebben a történetben, amivel óriási károkat okozott Európának és az európai embereknek.

Följelentik az Európai Bíróságon?

Egyrészt igen, másrészt már próbálkoznak ellene nyomozni, és pont ez a nagyon fontos dolog, amiről most beszélünk, mert mutatja azt, hogy az Európai Unió sem tökéletes. Azt gondoljuk, hogy Magyarországon brutális korrupció van, de az Európai Unióban is hasonlót látok és tapasztalok. Ne felejtsük el, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az Európai Néppárt csúcsjelöltje SMS-ben rendelte meg 35 milliárd euróért a Pfizer-vakcinákat a Pfizer Amerikában élő vezérigazgatójától, Albert Bourlától. Utólag kiderült, hogy Ursula von der Leyen férje, Heiko von der Leyen annak az Orgenesis nevű cégnek lett a vezetője, amely aztán a Pfizerrel közös üzletet csinált és gyakorlatilag majdhogynem fuzionáltak. Elindultak ebből különböző nyomozások és büntetőjogi felelősségrevonások, csakhogy az elmúlt néhány hónapban történt néhány egészen megdöbbentő fejlemény, amelyekről Magyarországon a média egyáltalán nem számolt be és egyetlenegy politikus sem szólalt meg ez ügyben. Akkor most én, elsőként, ezt megteszem. Megtörtént az, hogy amikor ezt a nyomozást elindították az Európai Ügyészség által, akkor Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság úgy döntött, hogy megkurtítja az Európai Ügyészség költségvetését. Annyira megkurtították, hogy most beperli az Európai Ügyészség az Európai Bizottságot. Erről számolt be Laura Codruța Kövesi. Ő egy román ügyész, aki vezeti az Európai Ügyészséget, Sepsiszentgyörgyön született, magyar férje volt korábban, egy remek ügyész és fontos róla beszélni, mert azért került az Európai Ügyészség élére, mert az egyik leghatékonyabb korrupcióellenes szervezetnek, a romániai korrupcióellenes ügyészségnek volt a vezetője.

Nagyon súlyos bírálatok érték Romániában a romániai magyar politikusokkal szembeni, sokszor kíméletlennek mondott eljárások miatt.

Ez így van, de válasszuk ketté a korrupcióellenes küzdelmüket és a Romániában mindig jelenlévő magyarellenességet. Amit a székelyföldi polgármesterekkel szemben csináltak, azok koncepciós eljárások voltak, amit a magyarellenesség táplált. De azt se felejtsük el, hogy Romániában vezető politikusokat bilincsben vittek el korrupciós ügyek miatt, ugyanennek az ügyészségnek a munkája nyomán. Nyilván ezért esett a vezetőjére a választás, ő lett az Európai Ügyészség első embere, mint főügyész. Azt állítja, hogy annyira megkurtítják most a költségvetésüket, annyi pénzt vesznek el, hogy gyakorlatilag nyomozati cselekményt mostantól nem tudnak végezni. Ez azért nagyon fontos, mert közben a DK, illetve Magyar Péter úgy állítja be az Európai Ügyészséget, minthogyha ez valami mindent megoldó szervezet lenne. Az embereket arra ösztönzik, hogy mindenki örüljön és tapsoljon, mert akkor majd Magyarországon meg az Európai Unióban megszűnik a korrupció. Ez nem igaz. Jelenleg éppen leépítik az Európai Ügyészséget, ez nagyon fontos. Nekünk van sokkal jobb megoldási javaslatunk, amivel még a szuverenitásunk sem sérül. Mint említettem, a románoknál van nemzeti korrupcióellenes ügyészség. Mi magyar korrupcióellenes ügyészséget akarunk, de nem úgy, mint ahogy az Romániában működött, hanem ez magyar találmány.

Jó, de ez még egy belpolitikai kérdés.

A Mi Hazánk Mozgalom találmánya, de paritásos alapon minden párt delegálhatna ügyészt, és egy grémium vezetné, nem egy főügyész és mindenki indíthatna eljárást. Tehát ez lenne az, amely minden párt ellen indíthatna eljárást. Visszatérve az Európai Unióra és az Európai Parlamentre, először is le kell váltani Ursula von der Leyent, utána pedig börtönbe kell küldeni. Ez az, amit mi kezdeményezni fogunk. Az Európai Ügyészségnek a dolga Ursula von der Leyen ügyeinek a feltárása, tehát nyilvánvalóan kezdeményezni kell azt is, hogy kapja vissza a nyomozati cselekményekhez szükséges pénzügyi forrásokat. De ha már itt tartunk, nemcsak büntetőjogi felelőssége van az Európai Unió vezetőinek, hanem politikai is. Ehhez le kell váltani Ursula von der Leyent. Az sem mindegy, hogy ki fogja őt leváltani, és az sem, hogy egy ugyanolyan globalista politikust tesznek-e a helyére, mint Ursula von der Leyen. Aki a Pfizerrel üzletelt, úgy, hogy a férje meg benne is volt az üzletben, nyilván egy globalista politikus. Akár az Ukrajna-politikája kapcsán is látjuk, meg a gazdaságpolitikája alapján is látjuk, de nagyon fontos, hogy egyrészt le kell váltani, másrészt pedig ne tegyünk a helyére egy még globalistább politikust. Aki a DK-ra szavaz, az egy még globalistább politikusra, az Európai Egyesült Államokat akaró politikusra fog szavazni. Aki Magyar Péterre szavaz, Ursula von der Leyenre fog szavazni, ugyanis Magyar Péter Tisza pártja az Európai Néppártba küldi a megválasztott magyar képviselőket, akik között egyébként is jellemzően globalisták ülnek, mint például a Magyar Péter után a második helyen a Metának, tehát a Facebook és az Instagram tulajdonosának, az egyik legbrutálisabb globalista cégnek a Londonban élő jogtanácsosa szerepel, őt küldik, hogy képviselje a magyar érdekeket.

Ki a csúcsjelöltje a Mi Hazánknak?

A Mi Hazánk Borvendég Zsuzsannát szeretné például küldeni, aki egész életében a magyarságot szolgálta. A Magyarságkutató Intézet munkatársa volt, mígnem aztán különböző politikai támadások miatt most, hogy hivatalosan a Mi Hazánk európai parlamenti képviselőjelöltje lett, fölmondott, ami a lehető legrosszabb, mert így még a végkielégítést sem kapta meg. Egy teljesen tiszta, független, háromgyermekes családanya, aki egész életében, már a Kádár-rendszer idejében is azokat a hálózatokat kutatta, amelyek ma is élnek, csak ma éppen végrehajtómaffiának nevezzük. Egy kifejezetten antiglobalista, a magyar érdekeket abszolút képviselő, semmilyen nagy globális nagyvállalattól nem függő, sőt, a kormánytól sem függő, hiszen a Magyarságkutató Intézetben is politikai tevékenység helyett kizárólag szakmai munkát végzett. Magyarország egyik legismertebb, legnépszerűbb történésze, tőle várhatjuk azt, hogy a magyar érdekeket tudja képviselni.

Mi a dolga egy itthon ellenzékben lévő párt európai parlamenti képviselőjének, amikor például az Európai Parlament, téves információk alapján, Magyarországot, a magyar kormányt elítélő határozatot hoz? És mi akkor, ha nem téves információk alapján hozza meg ugyanezt a határozatot? A magyar kormány meg Magyarország érdekét hogyan kell egy európai parlamenti képviselőnek ön szerint képviselni?

Úgy, hogy mindig az igazságot képviseli. Még egy politikai erőt nem említettem, a Fideszt. Aki a Fideszre szavaz, az szintén Ursula von der Leyent erősíti, hiszen a Fidesz egyik fele, a KDNP, jelenleg is ugyanott ül, ahova Magyar Péter igyekszik, tehát az Európai Néppártban, a másik fele pedig Giorgia Melonival akar összefogni, akiről már beszéltem. Giorgia Meloni ugyancsak a globalista politikát folytatja. Nagyon fontos, hogy mi vagyunk az egyetlenek, akik olyan magyar képviselőket fogunk küldeni az Európai Parlamentbe, akik kizárólag a magyarok érdekeit fogják képviselni, nem globális nagyvállalatokét, meg nem az Európai Néppártét, nem Ursula von der Leyen vagy nem az Európai Egyesült Államok ideáját fogják közvetíteni, hanem rendíthetetlenül, nagyon keményen a magyar érdekeket fogják képviselni. Ez szerintem a legfontosabb.

És mi a testtartás? Ha jogtalan a bírálat, elutasítják, ha jogos a bírálat a magyar kormánnyal meg Magyarországgal szemben, akkor megszavazzák? A magyar érdek sosem az, hogy Magyarországot bármilyen bírálat érje, nem?

Mi nyílt lapokkal játszunk. 2018-ban kimondtuk, és amióta két éve a parlamentben vagyunk, így is politizálunk, ez megkülönböztet minket más pártoktól, hogy mi nem a pártérdeket vesszük legelőre, hanem a haza érdekét nézzük. Például, amikor együtt szavazunk akár a balliberálisokkal, akár a Fidesszel, akkor föl szoktak horkanni. Mindig megnézzük, ha van egy törvényjavaslat vagy bármilyen egyéb javaslat, hogy az jó a magyaroknak vagy nem jó, csak ez az egyetlen egy, amit nézünk. Ugyanígy fogunk eljárni az Európai Parlamentben. Ha meg akarják vonni a Magyarországnak járó pénzeket arra hivatkozva, hogy jogállamisági deficit van Magyarországon és korrupció van, azért álságos ez az érvelés, mert ahogy mondtam, korrupció van az Európai Unióban, sőt, az Európai Bizottság élén is vannak korrupciós vagy korrupciógyanús ügyek. Ettől függetlenül én azt is elmondtam, hogy a korrupciót Magyarországon kell megoldani, egy korrupcióellenes ügyészséggel. Erre van egy kidolgozott javaslatunk, nem egy ügyész vezeti, hanem minden párt delegál egy ügyészt, és így aztán minden politikai erő ellen indíthatnak majd eljárásokat. Ezek, mondjuk, egy nemzeti hatáskörben megoldáshoz vezető javaslatok.

Az Európai Unióban az az elv, hogy az ne kiabáljon, akinek a háza ég, előbb tegyen a maga háza táján rendet és utána bírálgasson országokat.

Egyrészt igen, tehát nyilván söprögessen mindenki a maga háza előtt, de nemcsak erről van szó. Minket, mondjuk úgy, bevittek az az Európai Unióba, azt nem mondanám, hogy mi csatlakoztunk, mert egybites tájékoztatást kaptak a magyarok, például olyat, hogy ma nyithatunk Bécsben cukrászdát, ennél sokkal szélesebb körű tájékoztatást kellett volna adni. Utána aztán a Lisszaboni Szerződéssel és sok egyéb lépéssel elkezdték szépen egyfajta diktatúrává, központosított állammá átalakítani a nemzetek Európáját. Szerintem ezekről érdemes beszélni, mi azt mondtuk, hogy szeretnénk tíz éven belül népszavazást tartani, és döntsék el a magyarok, hogy…

… maradjunk bent vagy menjünk ki?

Igen, miért ne? Miért ne legyünk demokratikusak? De egyébként van itt egy fontosabb kérdés, mi van, ha Németország kilép, mondjuk, az Európai Unióból? Pont az AfD a legjobb bizonyíték arra, hogy óriási változások zajlanak Németországban, és mondjuk, mi van, ha a németek azt mondják, hogy megelégelték azt, hogy az Európai Unió legfontosabb, legerősebb, legnagyobb gazdasága finanszírozza Ukrajna működését, finanszírozza Görögországot? Ha elegük van és kilépnek, mint ahogy a britek?Abban a pillanatban vége van az Európai Uniónak. Nincs a Mi Hazánkon kívül még egy politikai erő Magyarországon, amely arról beszélne, hogy megpróbálja fölkészíteni Magyarországot arra, hogy legyen egy erős középosztályunk, legyen egy erős kkv-szektor, egy erős mezőgazdaság, élelmiszeripari feldolgozó üzemekkel és a többi és a többi, hogy támogassuk az innovációt, mert abban egyébként a magyarok nagyon jók lehetnének. Nincs ilyen víziója senkinek a Mi Hazánk Mozgalmon kívül. Ha megszűnik az Európai Unió, akkor Magyarország csődöt jelentene, így alakította a Fidesz és a balliberális oldal Magyarországon a gazdaságpolitikát. Szerintünk ez egy nagyon komoly probléma. De visszatérve az eredeti kérdésére. Nekünk is rengeteg bajunk van a magyar kormánnyal, és reméljük, hogy 2026-tól mihazánkos kormányról beszélhetünk majd, de hogy így legyen, azt nem Brüsszelnek kell eldönteni, mert ez mégiscsak szuverenitási kérdés. S főleg nem úgy, hogy visszatart pénzeket Magyarországtól, ugyanis én voltam polgármester, háromszor választottak polgármesterré Ásotthalmon, és pontosan tudom, hogy azokból az uniós forrásokból, amiket most visszatartanak, igenis jut az önkormányzatokhoz és jut a privát szektorba, tehát vállalkozásokhoz is. Meg egyáltalán bekerülhet a magyar gazdaságba, a körforgásba, és ezt a pénzt nemcsak a korrupt Fidesztől tartják vissza, hanem minden magyartól, Magyarországtól, a magyar gazdaságtól is, ehhez nincsen joguk, ez a határozott álláspontunk.

A Mi Hazánk sosem fog olyasmit megszavazni az Európai Parlamentben, ami…

A Magyarországnak járó pénzek visszatartását, amire a Momentum olyan büszke, mi soha nem fogjuk támogatni, mert van itt egy nagyon fontos dolog, amit megint a Mi Hazánkon kívül soha senki nem mondott még el. Közel 40 ezer milliárd forint érkezett az Európai Uniótól Magyarországra, de azt nem teszi senki hozzá, az, hogy közel 10 ezer milliárd forintot a magyarok, a magyar adófizetők fizettek be. Minden évben fizetünk, most már olyan 600-700 milliárd forintot, folyamatosan nő ez az összeg, az unió kasszájában. Thomas Piketty, a világ egyik leghíresebb közgazdásza számolta ki azt, hogy mivel Magyarországon katasztrofális volt a gazdaságpolitika, és GDP-arányosan több mint 10 százalékot költöttek a magyar kormányok gazdaságösztönzésre, ez az unióban a legmagasabb összeg. Azt is megnéztük, hogy ezeknek a támogatásoknak a nagy része olyan globális nagy cégeknek a zsebébe vándorolt, amelyek nem voltak erre rászorulva, egyébként is dúsgazdag nagy cégek, miközben a bevételi oldalon meg jelentős részben az áfabevételekkel tervez most a magyar költségvetés. Amit elvesz a magyar dolgozótól, akik építik ezt az országot, azt odaadja a világ leggazdagabb globális cégeinek. Ez egy katasztrofális politika. Ennek következtében akik aztán kiviszik a pénzt, nemcsak a profitot egyébként, például a Covid-kirobbanáskor az agyontámogatott Audi Hungaria Zrt. még a törzstőkéjét is gyorsan kimenekítette Magyarországról. Ez a pénz hiányzik a magyar gazdaságból, kiszámolta Piketty, gyakorlatilag mi mínuszban vagyunk az Európai Unióban. S még vissza is tartják a nekünk járó pénzeket, mi meg közben fizetjük a 600-700 milliárdokat minden évben az unió kasszájába.

Akarnak-e közös európai haderőt, és ha igen, abban milyen legyen a magyar haderő? Legyen-e például benne sorkötelezettség vagy ne legyen? Ezen gondolkodnak más európai országok is.

Nem akarunk közös haderőt, csak szövetségi rendszert. Egymás támogatását igen. Leépítették a honvédséget is Magyarországon, nemcsak a gazdaságunkat. Nagyon kis létszámú hadseregünk van, ahol nagyon jó szakemberek vannak, de azért ezt nagyon keményen kellene fejleszteni. Raffay Ernő, aki most az elnöki stratégiai tanácsadó testületem tagja lett – ő is fölmondott egyébként a Magyarságkutató Intézetnél – az 1990-es években még az első demokratikusan megválasztott kormányban is benne volt honvédelmi államtitkárként. Azért nem lehetett miniszter, mert, mondjuk, ő nem árulta volna el Kárpátalját, mint Antall József.

Raffay Ernő meredek kijelentéseiről is híres.

Igen, arról is híres, meg arról is, hogy, szerintem, Magyarország egyik legjobb történésze, aki Trianon kérdését az 1990-es években föltárta és zseniális könyve jelent meg a Trianon titkai címmel. Az a könyve nekem jelentősen alakította az önazonosságtudatomat. Nagyon fontos munkát végzett, történelmi munkát, és ő éppen a múltkor elemezte azt, hogy miközben arról beszél a kormány, hogy micsoda haderőfejlesztést hajt végre, élünk a gyanúval, hogy itt megint valamilyen NER-biznisz lesz, mint a lélegeztetőgépeknél, meg máshol.

Itt vannak a harckocsik, itt vannak a helikopterek, jönnek a repülőgépek. Ezen mit lehet bizniszelni?

Ennek örülünk, ezt támogatni kell. Természetesen lehet rajta bizniszelni, azért ennyire ne legyünk naivak, de ezt támogatjuk. Félreértés ne essék, minden haderőfejlesztést, minden családpolitikai intézkedést, amit a Fidesz benyújt, mi mindig támogatjuk. De azért például, amit Raffay Ernő mondott, az egy nagyon fontos dolog: miközben Magyarországon Gripeneket szerzünk be, a beszerzésnél is egy jó nagyot sikerült hazudni vagy mellébeszélni a kormánynak, amikor azt mondta, hogy a svéd NATO-csatlakozás támogatásának fejében kapunk Gripeneket. Egyrészt nem kapunk Gripeneket.

De a kormány nem ezt mondta. Ezt a kormányról mondták, hogy biztos ez a biznisz lényege, hogy Gripeneket akar azért, hogy támogassa.

A Fidesz is mondta.

A Fidesznek elvi problémái voltak a nyilvános kommunikációban, Svédország nem adott elég tiszteletet Magyarországnak.

Nem, másról beszélünk. Ezt kommunikálta a Fidesz a végén, de megint egy óriási színjátékot játszott a Fidesz, a Mi Hazánk nem. Mi az elején elmondtuk, hogy mi nem támogatjuk, nemcsak Svédország, hanem Finnország NATO-csatlakozását sem, főleg ebben a mostani puskaporos helyzetben. Finnország csatlakozásához csont nélkül hozzájárult a Fidesz, pedig szerintünk az sokkal veszélyesebb. Több mint ezer kilométerrel növeli a NATO és Oroszország közös határát, ezzel a kockázatot növeli, hogy kirobbanhat akár világháború a NATO és Oroszország között.

De benn van két katonailag is nagyon erős ország, Svédország meg Finnország.

Rendben van, de ha a NATO és Oroszország között kirobban egy igazi éles háború, nem proxy, akkor mindegy, hogy itt vannak-e a finnek meg a svédek, mert akkor az nukleáris háborúba torkollik, egy atomháborúba, ahol vége a világnak. Ezt csont nélkül támogatta a Fidesz, aztán utána hosszas huzavona után eljátszotta a nagy színjátékot, de mi mindig tudtuk, az elején is tudtuk, hogy végül áldását adja arra, hogy a NATO-hoz csatlakozzon Svédország. Mi nyílt lapokkal szoktunk játszani, mi elmondtuk az elején, hogy nem támogatjuk és mi nemmel is szavaztunk. És amikor megszavazta a Fideszt, akkor arra hivatkozott, azzal érvelt, hogy cserébe jönnek a Gripenek. Ebben az volt a hazugság, hogy ezt már egy évvel korábban bejelentette a kormány. Már egy eldöntött dolog volt. Ráadásul nem kapjuk őket, fizetünk érte. Tehát az sem igaz, hogy kapjuk. És tény, hogy más országok légterét, a balti államok, Szlovákia légterének védelmét is ellátjuk vele.

Annyira rosszak nem lehetnek azok a gépek, meg a rajta szolgáló katonák.

Ez fantasztikus, de azért nem a Gripenekért állnak sorba, nem azért könyörög Erdoğan, Törökország vezetője, hanem F-16-osokat akar mindenki, F-35-ösöket akar mindenki, és közben éppen Raffay Ernő hívta fel arra a figyelmet, hogy mi egy-két Gripent beszerzünk, eközben a románok meg az F-35-ösöket meg tényleg a legmodernebb technikát szerzik be óriási mennyiségben. Sajnos, a románokkal sem tudunk egyelőre lépést tartani, de ami jó a haderőfejlesztés szempontjából, mert azért vannak itt jó eszközök is, harckocsik is, amik kellenek, azt természetesen támogatjuk. Mi nem mondjuk azt, hogy kidobott pénz, mert sajnos a világ nem a világbéke irányába halad. Ez egy óriási probléma, és Magyarországnak is, meg sajnos minden országnak jelenleg a védelmére áldoznia kell. Nekem az az álmom, amit most nem tudunk végrehajtani, de remélem, még megélem, hogy egy napon egy olyan semleges tengely tud létrejönni itt, Európa közepén: Svájc, Ausztria és Magyarország legalább ennek a három országnak a semleges tengelye, de nyilván ehhez még nagyon sokat kell tenni, ehhez nagyon sokat kell fejleszteni a haderőt Magyarországon, meg nagyon sok mindennek kell történnie.