Örömhírt közölt az Erste

A működési bevétel 25,2 százalékkal, 7852,8 millió euróra emelkedett. A nettó kamatbevétel 23,7 százalékkal, 5422,3 millió euróra nőtt, leginkább Ausztriában, az emelkedő piaci kamatszint, valamint a hitelezés bővülése nyomán. A nettó díj- és jutalékbevétel 5,9 százalékkal, 1937,6 millió euróra emelkedett, szinte minden elsődleges piacon növekedés volt tapasztalható, különösen a pénzforgalmi szolgáltatásoknál, de a vagyonkezelés területén is - áll az Erste bank hétfői közleményében.

Az elsődleges tier 1-es alaptőkeráta (CET1) 14,2 százalékról 14,5 százalékra nőtt.

Az elemzői várakozások szerint az Erste Csoport elsődleges piacai elkerülik a recessziót az idén, és reál-GDP növekedést érnek el. Az inflációs nyomás várhatóan mérséklődik, miután 2022-ben kétszámjegyű szintet ért el a rendkívül magas energiaárak miatt. A továbbra is erős munkaerőpiac támogatja a gazdasági teljesítmény növekedését az Erste Csoport összes piacán. A folyó fizetési mérlegek, amelyek tavaly jelentősen romlottak az elszabaduló energiaárak következtében, idén várhatóan javulnak az energiapiacokon bekövetkezett fordulatnak köszönhetően. Az államháztartási egyenlegek hasonló konszolidációja várható a 2022-es jelentős költségvetési hiányokat követően. A GDP-arányos államadósság az Erste Csoport összes piacán az előrejelzések szerint nagyjából stabil lesz, és így lényegesen az eurózóna átlaga alatt marad - összegezte működési környezetét az Erste.

Elemzői vélemény

Minden idők második legnagyobb nyereségét érte el az osztrák Erste Group a harmadik negyedévben, az osztrák és a cseh leánybankok jelentették a termelés motorját, de az Erste Magyarország 13 százalékos hozzájárulása is jelentős, mert ezzel a harmadik legnagyobb nyereséget hozta a magyar piac - mondta az InfoRádiónak a Portfolio elemzője, Palkó István.

"Csak egy negyedévben sikerült ennél magasabb profitot elérni. A kamatok is követték a magas inflációt, így a bevétel és a profit is magasan szinten van. Az Ersténél a hitelezés sem szakadt be, csak kissé lelassult. A betétállomány is tovább emelkedett. A vagyonkezelésben és az üzleti tranzakciókban is növekedett az aktivitás. Ez mind támogatta a magasabb bevételt. A veszteség mérsékelt maradt, a nem teljesítő hitelek aránya is alacsony volt. Azt már megszokhattuk, hogy az osztrák és a cseh piac a legerősebb."