Tényleg szinte mindenki dolgozik Magyarországon, aki teheti

A munkanélküliek száma 2023 augusztusában 195 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,0 százalék volt - jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A 2023. június-augusztusi időszakban a 15-74 éves munkanélküliek száma 34 ezer fővel, 200 ezerre, míg a munkanélküliségi ráta 0,7 százalékponttal, 4,1 százalékra nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A férfiak körében a munkanélküliek száma 103 ezer volt, munkanélküliségi rátájuk 0,4 százalékponttal, 4,0 százalékra emelkedett. A nőknél a munkanélküliek száma 96 ezer fő volt, munkanélküliségi rátájuk 1,0 százalékponttal, 4,2 százalékra növekedett.

A 15-24 éves munkanélküliek száma 43 ezer, munkanélküliségi rátájuk 13,6 százalék volt. Az összes munkanélküli 21,5 százaléka ebből a korcsoportból került ki. A 25-54 éves korosztály munkanélküliségi rátája 0,6 százalékponttal, 3,5 százalékra emelkedett, míg az 55-74 éveseké gyakorlatilag nem változott, 3,0 százalék volt.

A 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 709 ezerre emelkedett, a férfiak körében 22 ezer fős növekedés, a nőknél 10 ezres csökkenés volt. A 2023. június-augusztusi időszakban a foglalkoztatottak létszáma 4 millió 721 ezer fő volt. Míg a hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma lényegében nem változott, a külföldön dolgozóké 22 ezerrel nőtt, a közfoglalkoztatottaké pedig 8 ezerrel csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A 15-64 évesek közül 4 millió 604 ezren minősültek foglalkoztatottnak, a korcsoportra jellemző foglalkoztatási ráta 74,8 százalék volt. A foglalkoztatottak létszáma és aránya lényegében egyik nem esetében sem változott az előző év június-augusztusához viszonyítva. A férfiak foglalkoztatotti létszáma 2 millió 445 ezer főt tett ki, foglalkoztatási rátájuk 79,3 százalék volt, míg a nők körében a foglalkoztatottak létszáma 2 millió 159 ezer fő volt, a foglalkoztatási ráta pedig 70,2 százalékot ért el.

GFM-reakció

Czomba Sándor államtitkár: "A magyar gazdaság és a magyar munkaerőpiac válságálló, hiszen a háború és az elhibázott szankciók sújtotta nehéz gazdasági helyzetben is tovább nőtt a foglalkoztatottak száma. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2023 augusztusában 4 millió 709 ezer fő dolgozott, ami 12 ezerrel több, mint egy évvel korábban, miközben a munkanélküliség az EU-ban a hetedik legalacsonyabb.

Czomba Sándor kiemelte, hogy "mára 1 millióval dolgoznak többen, mint a dollárbaloldal kormányzása idején. Ezt az eredményt meg kell őrizni és továbbra is meg kell védeni a családokat és a munkahelyeket a szankciók káros hatásaitól. Éppen ezért 2023 az infláció csökkentésének éve, 2024 pedig a gazdasági növekedésé lesz". A Kormány a szankciós infláció ellen többek közt az online árfigyelővel és a kötelező akciózással küzd, míg a gazdasági növekedést Baross Gábor programokon, a Széchenyi Kártya programon keresztül és a kamatstoppal támogatja. Az intézkedések működnek: a szankciós élelmiszerinfláció már megfeleződött, a gazdaságfejlesztési programok pedig 1,5 százalékponttal járulnak hozzá a növekedéshez. A Kormány intézkedéseinek köszönhetően a fogyasztás vissza fog pattanni, miközben tovább folytatódik a termelés és beruházások növekedése, a külföldi működő tőke beáramlása, valamint fennmarad az export dinamikus bővülése is, amely hozzájárul a gazdasági növekedés gyors helyreállásához."