Olvad az európai gázár, de még így is hatalmas bizniszt jelent egyes országoknak

Tovább csökkent az európai mértékadó TTF tőzsdén a gáz ára: júniusi lejáratra immár 35 dollárig esett megawattóránként a csütörtöki kereskedésben. Most túlkínálat van - írja a napi.hu. Mindezzel együtt még vannak, akik aggódnak a következő téli gázellátás miatt.

Az orosz gáz mostanra kevesebb mint 7 százalékát adja az európai gázimportnak. A kontinensre irányuló LNG-szállításokban az USA vagy Katar mellett kisebb szereplők is igyekszenek érvényesülni, köztük Algéria vagy Nigéria, illetve Azerbajdzsán és Türkmenisztán (utóbbiak még úgy is, hogy ők alapvetően csővezetéken szállítanak).

Ám a nagy áresés ellenére

az európai ár még mindig lényegesen magasabb, mint más kontinenseken.

Az amerikai mértékadó tőzsdei ár például átszámolva nem több, mint 7-8 euró megawattonként, és a kitermelési költség máshol is ez alatt van, még az LNG szállítás költségeivel is hatalmas bevételi lehetőségről van szó számukra.

Az európai tárolók jelenleg jóval magasabb szinten állnak, mint más években ilyenkor. Akár most is lehet őket tölteni, és most is leköthetők készletek októberi vagy akár novemberi szállításra, igaz, ezek ára már magasabb: októberre 44, novemberre 54 euró.

