Átfogó razzia kezdődik – a célpontok a benzinkutak

Fogyasztói panasz nyomán az egyik vidéki városban vizsgálatot rendelt el a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) több helyi töltőállomás árképzése kapcsán – tudta meg a Világgazdaság. A folyamat itt nem áll meg, vagyis hamarosan újabb versenyhatósági intézkedések jönnek az üzemanyag-kiskereskedelem területén.

„A versenyhatóság kiemelten figyeli az üzemanyag-kiskereskedelmi szektort. A GVH panaszeljárás keretében vizsgálatot indított az egyik vidéki város több töltőállomása tekintetében” – közölte a szervezet sajtóosztálya.

A hatóságnál hozzátették: üdvözlik, hogy megindult a verseny, és a benzinkutakon is csökkenésnek indultak a fogyasztói árak. "A Gazdasági Versenyhivatal a tiszta verseny őreként továbbra is mindent megtesz azért, hogy az infláció csökkenése a következő hónapokban is folytatódjon mind az élelmiszerek, mind az üzemanyagok területén. Ennek érdekében várhatók további hatósági intézkedések is" – közölte a GVH.

A gazdasági portál emlékeztet, hogy az üzemanyagok drágulása már az orosz–ukrán háború előtt megindult, a kormány ezért 2021 novemberében ársapkát rakott az üzemanyagokra, de 2022 júniusában 780 forint fölé szökött a 95-ös átlagára, s a dízel literjéért 2022 októberében 850 forintnál is többet kértek. A rekordértékekhez képest mára jócskán visszaestek az árak, s az újabb csökkenésekkel bőven 600 forint alá megy mindkét hajtóanyag ára.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ahol a versenyhivatal vizsgálódni kezd, ott csökkenhetnek az árak. A hatóságnál úgy vélik, nem csupán a véletlen művéről van szó. „A múlt héten lezárt, a tej és a tejtermékek piacán végzett gyorsított ágazati vizsgálat során is jellemző volt, hogy a GVH célzott vizsgálata, különböző hatósági eljárásai hozzájárulhattak az inflációs nyomás mérséklődéséhez, a fogyasztói árak csökkenéséhez” – írta a hivatal.

