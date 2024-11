A világ legjobban védett tankjait kapja a német hadsereg

A Leopard 2-es család legújabb tagja a korábbiaknál sokkal nagyobb védettséggel rendelkezi - írja az Army Recognition. Ezt a tervezők már nem páncélzat növelésével, hanem az izraeli Rafael cég, Trophy aktív védelmi rendszerének beépítésével érték el. Ennek lényege, hogy a páncélos környezetét radarok figyelik. Amennyiben olyan tárgyat észlelnek, amely sebessége és iránya alapján veszélyt jelenthet a tankra, a rendszer kilő egy kis méretű repeszgránátot a fenyegetés irányába. Ez, még a harckocsitól távol, felrobbantja, vagy végzetesen megrongálja a támadó rakétát, lövedéket.

A Trophy rendszer antennái megfigyelhetők az új Leopard 2-es tornyának elején. A nyílhegy páncélzatra szerelt kiegészítőn kapott helyet, a fázis vezérelt radar, nyolcszögletű érzékelője. A rendszer hátránya, hogy az elhárító töltetek felrobbanása megsebesítheti a tank közelében tartózkodó lövészkatonákat is. Előnye viszont, hogy megjegyzi milyen irányból érkezett a támadás és így a tank személyzete azonnal vissza is csaphat. Ez a videó a Trophy működését mutatja be:

A Trophy olyan sikeres, hogy az amerikai hadsereg is ezt választotta az M1 Abrams harckocsik védelmének fokozására. Ugyanakkor Németországban is előrehaladott munkálatok folynak hasonló, aktív védelmi rendszerek kifejlesztésére. A Rheinmetall már létre is hozta a StrikeShield-et, amellyel a Magyar Honvédségnél rendszerbe álló, KF-41 Lynx/Hiúz gyalogsági harcjárműveket is felszerelik.

A Bundeswehr, a most átvett Leopard 2A7A1 páncélosokat, azonban csak átmeneti megoldásnak tekinti, addig amíg meg nem érkezik a legújabb változat, a Leopard 2A8. Ezen már gyári tartozék lesz az aktív védelmi rendszer, a tovább erősített páncélzat és a hatékonyabb hajtáslánc. A fejlesztés a Magyar Honvédségnél rendszeresített, Leopard 2A7HU alapján folyik. A fő fegyverzet mindkét típusnál a nagyobb csőhosszúságú, L55-ös harckocsiágyú. Ennél megnövelték a töltényűri nyomást is, így a kilőtt gránát kezdősebessége is nagyobb, ami egyrészt növeli a hatásos lőtávolságot, másrészt a páncélátütő képességet.

A Magyar Honvédség Leopard 2A7HU páncélosai. Forrás:HMZRINYI

A németek a legújabb Leopard változatot a Litvániában állomásozó, NATO erőkhöz akarják beosztani, hogy ezzel is növeljék a szövetség elrettentő erejét. A páncélosok részben azok helyére érkeznek, amiket a Bundeswehr Ukrajnába küldött. A régebbi változatú, Leopard 2A4-ek egyébként eddig nagyon jól teljesítettek a harcokban - írja az Army Recognition. Kurahovónál kulcsszerepet játszottak az orosz előretörés megállításában. Ezen a videón egy ukrán Leopard lő szét egy egész támadó, orosz páncélos oszlopot:

A Ukrainian Leopard 2 is doing what it was designed for: burning down Russian Nazi invaders from a well-prepared defensive position, protecting freedom and peace. Glory to Ukraine! Thank you #KraussMaffeiWegmann! pic.twitter.com/QlEok7Wcz2 — Sergej Sumlenny, LL.M (@sumlenny) November 14, 2024

A portál viszont azt sem hallgatja el, hogy tavaly nyáron, a Mala Tokmacska körüli csatákban, súlyos veszteségeket szenvedtek az ukrán páncélos erők. Pedig ott a korszerűbb, Leopard 2A6 verziókkal szálltak szembe az oroszokkal. Az akkori keserű tapasztalatok is siettették a német hadsereget abban, hogy fejlessze a tankjai védelmét. A következő, Leopard 2A8 változatból Csehország is rendelt.

KF-51 Panther (Párduc) a Rheinmetall cég új tankja. Forrás: X / RunawayDiesel

Ellenben a Magyar Honvédség - hírek szerint - inkább a Leopard család utódját, a most fejlesztés alatt álló, KF-51 Párducot akarja, nagyobb számban rendszerbe állítani.