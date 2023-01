A békéről alig, a fegyverekről annál többet lehetett hallani a Világgazdasági Fórumon

Regős Gábor elmondása szerint a fórumon ugyan szóba került az energiaválság ügye, a háború ügye, de az országok közötti – akár gazdasági, akár a háborúhoz kapcsolódó – konfliktusok nagyobb szerepet játszottak. A lengyelek például felszólították a németeket, hogy küldjenek több harckocsit Ukrajnának, ami egy viszonylag meglepő dolog egy világgazdasági fórumon – jegyezte meg a Makronom Intézet makroelemzési vezetője. A szakember, utalva találkozó mottójára, arra is emlékeztetett, hogy Oroszország meghívást sem kapott Davosba.

Érdekesség, hogy fórumon készült egy felmérés, amiben a válaszok alapján most csak a 7. és 9. helyen szerepelt (a 10 legnagyobb kockázati tényezők között) a természeti erőforrások válsága, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás kudarca, inkább a gazdasági, a geopolitikai és geoökonómiai kockázatok azok, amik játszanak – tette hozzá Regős Gábor.

Miután a központi téma az ukrajnai háború volt, Volodimir Zelenszkij elnök is bekapcsolódott videokapcsolaton keresztül egy időre a davosi Világgazdasági Fórumra, gyors döntést sürgetve a fegyverszállítások, -szállítmányok ügyében, ami több más felszólaló részéről is szóba került.

A Makronom Intézet makroelemzési vezetője úgy véli, az érintettek számára – melyek többsége a maga problémáival is küzd – rónak némi terhet a fegyverszállítások, noha azért sok esetben inkább a „padlás kisöpréséről” lehet szó, nem pedig új technikák átadásáról. Hozzátette: az ukrán elnök sok újdonságot amúgy nem mondott, hiszen eddig is a fegyverszállításokat sürgette, akár meg is nevezve, hogy épp milyen technikát szeretne kapni.

KAPCSOLÓDÓ Sanna Marin: a Nyugat megtanulta a leckét remélhetőleg A finn miniszterelnök szerint, országa egyszer már háborúzott Oroszországgal, és nem akar többször.

A szakértő, mint érdekesség, végül arra is felhívta a figyelmet, hogy a fórumon többször felmerült a fegyverszállítás ügye, mint egyébként a békéé. Henry Kissinger volt az, aki utóbbit, mint kívánatos opciót említette, bár ezt úgy gondolta, Oroszország vonuljon vissza teljesen, mert onnantól lehet tárgyalni.

Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Laurent Gillieron