A szupergazdagok maguk kérik, hogy adóztassák meg őket

Amerikában már tavaly indult egy hasonló mozgalom: a Patrióta Milliomosok névre hallgató csoport tavaly kérte ugyanezt az ország vezetésétől.

"Adóztassák meg az ultragazdagokat, mégpedig most" - szólította fel most a Davosban összegyűlteket tehetősek egy csoportja. Nyílt levelüknek "Az extrém gazdagság ára" címet adták. Több szervezet is támogatásáról biztosította a kezdeményezést, köztük a Tax Me Now és a Milliomosok az Emberiségért nevűek is - írja a CNBC.

Azonnal kellene lépni

"Ez egyszerű, józan gazdasági megfontolás. Befektetés a közjóba és egy jobb jövőbe, amelyet mindannyian megérdemlünk. Mi, milliomosok, készen állunk erre a befektetésre" - áll a nyílt levélben, mely a "szélsőségek korára" figyelmeztet. Ezt a növekvő szegénység, a vagyoni egyenlőtlenség, az antidemokratikus nacionalizmus, a romló környezeti körülmények és az átlagos munkavállalók megélhetési lehetőségeinek csökkenése jellemzi.

"Aggasztó, hogy semmit sem teszünk.

A "globális elit" davosi találkozója értelmetlen, ha nem a megosztottság gyökerét feszegetik.

A demokrácia védelme és az együttműködés kiépítése most azonnal cselekvést igényel az igazságosabb gazdaságok kiépítése érdekében - ez nem olyan probléma, amelynek megoldását a gyermekeinkre hagyhatjuk" - fogalmaz a levél, melyet 12 ország 206 tehetős embere írt alá.

KAPCSOLÓDÓ Visszafelé kong a vészharang: elmarad a világválság? Kína újranyitása, valamint az elmúlt hét pozitív amerikai és európai fogyasztói adatai miatt egyre több elemző...

A Disney-birodalom örököse szerint Davos egy vicc

Köztük van Abigail Disney, a szórakoztatóipari birodalom örökösnője és Mark Ruffalo színész is.

"Ax extrém gazdagság élve falja fel világunkat,

aláássa demokráciáinkat, destabilizálja gazdaságainkat és tönkreteszi éghajlatunkat. A világ problémáinak megoldásáról szóló minden nyilatkozatuk ellenére a davosi fórumon részt vevők nem hajlandóak megvitatni az egyetlen dolgot, ami valódi hatást gyakorolhat - a gazdagok megadóztatását. Jártam már Davosban. Ültem egy szobában a világ leggazdagabb és legbefolyásosabb embereivel, akik arról beszéltek, hogyan tudnának változtatni, így első kézből mondhatom - Davos egy vicc" - kritizálta a fórumot a Disney-örökös.

KAPCSOLÓDÓ Harminc óránként új dollármilliárdos születik A koronavírus-járvány kezdete óta 2668 új dollármilliárdosa lett a világnak az Oxfam elemzése szerint, mely a Forbes...

A progresszív adóztatás rengeteg pénzt hozhatna

A Patrióta Milliomosok becslése szerint egy progresszív éves vagyonadó - amelyet az 5 millió dollárral rendelkező magánszemélyek esetében 2 százalékos, az 50 millió dolláros nettó vagyonnal rendelkezők esetében 3 százalékos, az 1 milliárd dollárnál nagyobb vagyonnal rendelkező ultragazdagok esetében pedig 5 százalékos adókulccsal modelleztek -

2022-ben több mint 1,7 billió dollárt gyűjthettek volna.

A világ leggazdagabb 1 százaléka szerezte meg az elmúlt két évben a világ összes új vagyonának közel kétharmadát, 26 billió dollárt - állapította meg az Oxfam egy nemrégiben közzétett jelentésében.

KAPCSOLÓDÓ A járvány alatt még tovább nőtt a gazdagok és a szegények közötti szakadék A világ milliárdosainak vagyona az elmúlt évben nőtt a legnagyobb mértékben azóta, hogy a World Inequity Lab 1995-ben...

Nyitókép: Pexels.com