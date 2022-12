Az ársapka letörlésével máris emelkedett az adó – így állnak most a magyar árak

A kedd esti Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy megszűnik az üzemanyagok hatósági ára, így december 6-án 23 órától érvényét vesztette a 480 forintos hatósági ár, és mindenki csak piaci áron tankolhat.

A döntés megjelent még aznap este a Magyar Közlönyben is. A vezess.hu arra is emlékeztet, hogy ezzel párhuzamosan a jövedéki adót is korrigálták, vagyis visszaállt a hatósági ár bevezetését megelőző állapot.

Ennek megfelelően a 95-ös benzin jövedékiadó-mértéke 120 forint/liter+áfa (152,4 forint), a gázolaj esetében pedig 110,35 forint/liter+áfa (140,1 forint). Az emelés mértéke 25 forint/liter+áfa.

A benzin új piaci átlagára 640, a gázolajé 700 forint.

Megnéztük, hogy az európai üzemanyagárak rangsorában ezzel hová került a hazai jegyzés. A benzin a szomszédos országok közül csak Szlovéniában jelentősen olcsóbb, illetve Romániával is valamivel a magyar szint alatt van. Igazán olcsóbban csak a kontinens keleti felén lehet 95-öshöz jutni. A gázolaj esetében már hasonló a kép, a szlovén kutakon kell kevesebbet fizetni, de a hétfői árlisták szerint a környéken mindenhol legalább annyiba kerül a dízel, mint Magyarországon.

Ország Benzin Gázolaj euró forint euró forint Magyarország 1,497 611,754 1,652 675,187 Albánia 1,781 727,723 2,020 825,401 Andorra 1,669 682,192 1,638 669,349 Ausztria 1,542 630,045 1,729 706,708 Fehéroroszország 0,927 379,039 0,927 379,039 Belgium 1,804 737,452 1,832 748,737 Bosznia-Hercegovina 1,477 603,582 1,745 713,324 Bulgária 1,351 552,213 1,601 654,172 Horvátország 1,571 642,108 1,781 727,723 Ciprus 1,482 605,528 1,729 706,708 Csehország 1,586 648,335 1,648 673,630 Dánia 1,898 775,589 1,871 764,693 Észtország 1,793 732,782 1,853 757,299 Finnország 1,923 786,096 2,058 840,967 Franciaország 1,689 690,364 1,814 741,343 Németország 1,729 706,708 1,834 749,516 Görögország 1,950 796,993 1,883 769,752 Izland 2,155 880,661 2,201 899,730 Írország 1,753 716,437 1,944 794,658 Olaszország 1,745 713,324 1,820 743,678 Lettország 1,688 689,975 1,766 721,886 Litvánia 1,534 626,931 1,703 696,201 Luxemburg 1,500 612,922 1,623 663,123 Macedónia 1,349 551,435 1,374 561,553 Málta 1,335 545,598 1,205 492,672 Moldova 1,191 486,835 1,194 488,002 Hollandia 1,891 772,865 1,773 724,610 Norvégia 1,937 791,545 1,969 804,776 Lengyelország 1,389 567,780 1,644 672,073 Portugália 1,646 672,852 1,638 669,349 Románia 1,455 594,631 1,698 693,866 Oroszország 0,775 316,773 0,835 341,290 San Marino 1,589 649,502 1,669 682,192 Szerbia 1,487 607,863 1,743 712,157 Szlovákia 1,576 644,054 1,717 701,649 Szlovénia 1,362 556,494 1,550 633,547 Spanyolország 1,660 678,300 1,731 707,487 Svédország 1,737 709,822 2,163 884,164 Svájc 1,886 770,919 2,149 878,327 Törökország 1,029 420,678 1,146 468,545 Ukrajna 1,321 539,760 1,416 578,676 Egyesült Királyság 1,840 751,851 2,121 866,652

