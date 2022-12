Kijött a rendelet, brutálisan megemelték az olajcégek extraprofitadóját, de van más is

Orbán Viktor bejelentette, szerda este meg is jelent a Magyar Közlönyben az üzemanyagársapka eltörlése utáni magas benzinárak jelentette extraprofit állami elvonásáról szóló intézkedés.

A Kormány 496/2022. (XII. 7.) Korm. rendelete az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról címmel hirdették ki, és kimondja, hogy

a kőolajtermelőkre eddig kivetett 40 százalékos különadó kulcsát 95 százalékra emeli a kormány.

Ez a Molra vonatkozik, amely hozzájut az olcsóbb orosz, Ural típusú olajhoz és azt a drágább nyugati Brent típus kereskedelme által meghatározott világpiaci áron adja el. A különbözeten megkeresett összeget nevezi a kormány "extraprofitnak" és adóztatja meg, vagyis vonja el az állami költségvetés számára.

A Portfolio számításai szerint, a frissített adatok alapján, ebből a teljes egészében Mol által fizetendő extraprofitadóból éves szinten 470-480 milliárd forintos bevételhez jut az állami költségvetés.

A lap azt is írta, hogy a csütörtöki naptól életbe lépő friss rendeletmódosítás 1. paragrafusával az is eldőlt, hogy a távhőtörvényben szabályozott jövedelemadóhoz is hozzányúl a kormány. Az energiaellátók 2023-as, pozitív adóalapból számolt jövedelemadója a rendelet értelmében

31 százalékról 41 százalékra nőtt.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt