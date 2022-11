Rendkívüli jó évet zár a magyar cégóriás

Körülbelül 30 százalékkal tudta növelni a Richter Gedeon Nyrt. az árbevételét az év első kilenc hónapjában, köszönhetően annak, hogy képes volt az alapfolyamatok szintjén elérni a céljait, dacára a nehéz működési környezetnek – fogalmazott Orbán Gábor az InfoRádióban.

Emlékeztetett arra, hogy a járványévek lecsengése után rögtön kitört a háború a szomszédban, ami a mai napig is tart, amihez egy energiaválság, illetve egy általános inflációs környezet is párosul. Megjegyezte, utóbbi a gyógyszeriparnak kiváltképp nem kedvez, hiszen csak ritkán,

nehézkesen tudják emelni az áraikat.

„Ehhez képest minden területen, minden földrajzi régióban és a termékeink túlnyomó többségénél olyan növekedést tudtunk elérni, amilyet tervezünk” – ismételte meg a vezérigazgató.

Orbán Gábor kiemelte: a cég adózott eredménye – hála többek között a devizaárfolyamok kedvező elmozdulásának – duplájára nőtt a tavalyi év első kilenc hónapjához képest. Az a ritka helyzet állt ugyanis elő idén, hogy a dollár erősödése együtt járt a rubel nagyon komoly erősödésével, miközben a feltörekvő devizák általában – különösen a magyar forint – jelentősen leértékelődtek. Mindez az elmondása szerint a Richter üzleti modelljének kifejezett kedvezett és kedvez a mai napig is.

Miután a Richter Gedeon Nyrt. esetében nagyon hosszú az ellátási lánc, illetve a forgási ciklus, így a különféle drágulások – alapanyag, energia, de a bérek is említhetők – csak később, akár egyéves csúszással „gyűrűznek csak be”, tehát a mostani infláció, valamint energiaválság csak nagyon minimális hatással volt a számokra – magyarázta Orbán Gábor, megismételve: ennek is köszönhető az, hogy a kedvezőtlen világgazdasági környezetben is remek eredmények születtek a gyógyszergyártónál.

A vezérigazgató arra is beszélt, hogy a Richer bevételeinek több mint 90 százaléka exportból származik, ezzel együtt mind forintban, mind helyi devizában emelkedni tudott a kiemelt termékeik túlnyomó része. Például

a skizofrénia elleni szerük továbbra is kiemelkedően teljesít a tengerentúlon,

de a cég másik fókuszterületén, a nőgyógyászatban is szépen felfutottak az értékesítési volumenek, akár az új bevezetések, akár a meglévő – jellemzően fogamzásgátló – termékeknél. A nagykereskedelmi forgalmuk szintén stabilan alakult. Ami itt újdonság, hogy sikerült megállapodniuk a romániai nagy- és kiskereskedelmi üzletág eladásáról, „így ez a nagy forgalmú, nagy létszámú, ám nagyon alacsony jövedelmezőségű szegmens idővel várhatóan kikerül a Richer könyveiből” – fogalmazott a vezérigazgató.

Ha az árfolyamok már nem mozdulnak el jelentősen az idén, most kijelenthető: rendkívül jó évet zár a Richter.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton