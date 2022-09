Megütötte a bokáját a tinikre „hajtó” e-cigis cég

A Juult Texas, Oregon és Connecticut államok perelték be, miután éveken át vizsgálták a cég hirdetési stratégiáját. A Juult korábban már több másik állam, városi önkormányzat és tankerület is perbe fogta, miután a termékei elképesztő népszerűségre tettek szert a kiskamaszok körében.

A cég pedig rá is játszott erre: óriásplakátjain tininek kinéző modellek szívták az e-cigit, reklámkampányaiban rajzfilmkarakterek szerepeltek, a korábbi periratok szerint pedig a cég olyan, kifejezetten gyerekeknek szóló csatornákon vásárolt reklámspotokat, mint a Cartoon Network vagy a Nickelodeon. A Juul máshogy is bátorította, vagy legalábbis nem gátolta a fiatalok dohányzását, például iskolai címekre is kiszállította az online megrendeléseket – idézi a Reuters-t a 444.hu.

Az amerikai tisztviselők szerint a Juul azzal akarta megszedni magát, hogy egy újabb generációt szoktat rá a nikotinra.

KAPCSOLÓDÓ Nem akárki állt ki az Elf Bar betiltása ellen Zacher Gábor hosszan sorolta, mi a teendő most ezzel az új veszélyforrással....

A Juul előzőleg már fizetett kártérítést hasonló perekben négy másik amerikai szövetségi államnak, és több ügye még folyamatban van. Korábbi nyilatkozatuk szerint viszont 2019 óta teljes fordulatot vett a marketing-stratégiájuk és kivonták a fiatalok körében népszerű ízesített e-cigiket a piacról. Arra is ügyelnek, hogy a termékükön, fokozottan hívják fel a fiatalok figyelmét a dohányzás káros hatásaira.

Nyitókép: Mario Tama/Getty Images