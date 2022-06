Veszélyes divat terjed, de az Elf Barnak már a birtoklása is törvényellenes

Az Elf Bar egy folyadékkal előre feltöltött, akkumulátorral ellátott, eldobható elektromos cigaretta, amelyet különböző számú „szívási kapacitással”, többféle ízben és színben, különböző töménységű nikotintartalommal lehet beszerezni. A terméket kifejezetten a fiataloknak szánták, olyan az ízvilága (van számos gyümölcs, továbbá például banánturmix, gumimaci vagy energiaital, esetleg blue razz lemonade ízű), olyan a kinézete (jópofa, harsány színű rudacskák), az egész köré szerveződő kultúra, hogy az minél menőbb legyen a 21. századi gyerekek körében – írta korábban a Hvg.hu.

Arról azonban senkinek nincs egyelőre fogalma, mit tartalmaznak a manórudak, ezért nagyon fontos lenne be is vizsgálni őket - hangsúlyozta az InfoRádióban Várdi Katalin, a Doktor24 tüdőgyógyásza.

Semmilyen egyértelmű leirat nem létezik arról, hogy miféle színezőanyagok vannak a folyadékokban, sem arról, hogy a hevítő eszköz hogyan működik, hány fokra hevíti föl a folyadékot. Ez azért nagyon fontos, mert különböző hőmérsékleteken különböző anyagok más-más alkatrészekre (aldehidekre és más kémiaia vegyületekre) bomlanak. Az ismeretlenségük miatt sem azt nem lehet mondani, hogy az eszköz veszélyes, sem azt, hogy veszélytelen - mondta a szakember.

"Az viszont biztos, hogy mindenféle idegen anyag provokál valamifajta immunfolyamatot a tüdőben, ami az egész szervezetre ki fog hatni. És teljesen biztos vagyok abban, hogy

ha egy fejlődő tüdőbe egy ilyen nedves aldehides, e-faktorokat tartalmazó gőz bejut, akkor annak a tüdőnek a fejlődése, az nem jól, nem a természetes módon fog történni.

Biró Marcell, az SZTFH elnöke a szerdai rendezvényen közölte: nyári táborokban hívják fel a figyelmet az Elf Bar káros hatásaira, szeptembertől pedig valamennyi iskolában, valamennyi osztályban osztályfőnöki órán. Az Elf Bar veszélyeiről a Kréta rendszeren keresztül a diákok, szülők figyelmét is felhívták.

Az SZTFH ingyenesen hívható zöld számot (1828) indít, amelyen várják az Elf Barral kapcsolatos lakossági bejelentéseket.

A szakember szerint a hatósága nem javasolja, hogy az Elf Bar legális legyen.

Horváth Gábor, a NAV ellenőrzési szakfőigazgatója elmondta,

a fiatalok nincsenek tisztában azzal, hogy egy-egy ilyen termék akár 2,5, vagy – magasabb nikotintartalom esetén akár 16 – doboznyi cigarettának is megfelelhet, ezért az életüket is veszélyeztetik, ha szívják.

Hozzátette: egyre népszerűbb a termék a fiatalok körében, hiszen szép, illatos, mutatós, könnyen használható, de veszélyes. Példaként említette, hogy az Elf Bar nem olyan, mint a hagyományos cigaretta, hogy egyszer elég, hanem 800 és 5000 slukkos változatban is létezik, és addig szívható is.

Tóth Márk pénzügyőr ezredes, a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának igazgatója elmondta: nem csak a kereskedelme, de az Elf Bar birtoklása, külföldről saját célra történő rendelése is törvényellenes, mivel a jogszabály azoknak a termékeknek a tartását, beszerzését is büntetni rendeli, amelyek a jövedéki adó hatálya alá tartoznának.

Zacher Gábor toxikológus a Hvg.hu-nak korábbn úgy fogalmazott, új járványnak tartja az Elf Barok terjedését. Szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb Elf Bar nikotint tartalmaz, ami függőséghez vezet. Van ugyan nullaszázalékos manórúd is, de általában 2 vagy 5 százalékos nikotintartalommal kapható. A legkisebb élettartamú, 600 slukkos 2 százalékos Elf Barban 20 mg nikotin van, ami azt jelenti, hogy egy teljes rúd két-két és fél doboz cigarettával ér fel e tekintetben. Gyorsan terjed és nagy biznisz, az alvilági körök egy része is ráállt A hazai illegális piacon egyre nagyobb teret hódít az új típusú eldobható elektromos cigaretta. Az Elf Bar, Fume, Magic Bar, Manórúd néven is ismert termék egy többféle ízben elérhető, nikotinos vagy nikotinmentes folyadékkal előre feltöltött, akkumulátoros, eldobható, dohányzást imitáló eszköz. A NAV munkatársai "beköltöztek az virtuális világba", az elektronikus hirdetési oldalakon keresték az illegális árusokat - mondta, hozzátéve: országszerte próbavásárlásokkal több árust is lefüleltek. 105 ellenőrzést zártak eredményesen, a legtöbbet Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Zala, Pest és Bács-Kiskun megyében tartották. Amellett, hogy az árusok illegális termékkel kereskedtek, mindezt adószám hiányában, bejelentés, bizonylat és eredetigazolás nélkül tették, ami miatt négymillió forintnyi mulasztási bírságot is kiszabtak. Kiderült az is, hogymár több mint húsz büntetőeljárást folytatnak az Elf Bar illegális kereskedelme miatt, négy ember van letartóztatásban. Az eddig lefoglalt mintegy 30 ezer Elf Bar piaci értéke 250 millió forint. Tóth Márk pénzügyőr ezredes arra is rávilágított, hogy azok az alvilági körök, amelyek régen a klasszikus cigarettacsempészettel foglalkoztak, már áttértek az Elf Bar kereskedelmére a jóval nagyobb profit miatt. Példaként említette a Dél-Alföldi Bűnügyi Igazgatóság egyik ellenőrzését, amikor 15 ezer karton zárjegy nélküli cigaretta mellett mintegy 6 ezer Elf Bart találtak. A termék a hatályos szabályozás értelmében dohánygyártmánynak számít, tehát jogszerűen csak trafikban, zárjeggyel ellátva lenne értékesíthető, ráadásul csak ízesítés nélküli változatban. Aki Magyarországon engedély nélkül értékesít ilyen terméket, az 5 millió forinttól 500 millió forintig terjedő bírságot kockáztat. (MTI)

Nyitókép: Aleksandr Pykhteev/Getty Images