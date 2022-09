A magyar halászok uniós pénzre várnak

A fejlesztési forrásokra nagy szüksége van az ágazatnak, az elmúlt hónapokban ugyanis a történelmi léptékű aszály még tovább rontotta a hazai halgazdálkodási ágazat kilátásait. Erről ír a magyarnemzet.hu, amely azt is megemlíti: az ágazat bízik benne, hogy Brüsszel mielőbb jóváhagyja a programot. A 18 milliárd forintnyi támogatást egyébként halászatfejlesztésre, marketingre, innovációra és kutatási célokra használhatja majd fel az ágazat.

Németh István, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (Mahal) elnöke elmondta, azt kérték Brüsszeltől, hogy a keret 15 százalékát ökológiai kompenzációs célokra fordíthassák a magyar halászok.

"A hektáronként 35-40 ezer forintos támogatás nagy segítséget jelentene a halgazdaságoknak, hiszen jelenleg ingyen etetik az összes védett állatot, a halastavak ökológiai céljai is fontosak, ráadásul tájképi, környezetvédelmi szerepük is jelentős" – tette hozzá a Mahal elnöke. Majd hozzátette azt is: szóbeli ígéretet kapott a szakmaközi szervezet arra, hogy a kérést Brüsszelben elfogadják, amit egyébként a magyar kormány is támogat.

