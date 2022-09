Újabb csapás fenyegeti az autóipart

Az Európa és Oroszország közötti gázellátás csökkenése hamarosan üvegválságához vezethet, ami nélkülözhetetlen anyag a késztermékek gyártásához.

A Volkswagen – a The Wall Street Journal cikke szerint – már most is tartalékokat képez, és szélvédőkkel tölti fel a raktárait, tekintettel a gyártás esetleges összeomlására. Az Audi stratégiai igazgatója szerint „egy esetleges németországi gázkimaradás újabb alkatrészválságot idézhet elő” – írja a hvg.hu.

Az üveggyártásra szakosodott iparágak (legyen szó autóról, építőiparról vagy a technológiai cégekről) az Európai Unió leginkább energiaigényes iparágai közé tartoznak, és a teljes kapacitással való működésükhöz óriási mennyiségű gázra van szükség.

Vagyis nem csak az autóipar van függőségi helyzetben. A német Veltins sörfőzde például 50 millió üvegpalack vásárlásával – ami egyéves raktárkészletnek felel meg – és új raktárak bérlésével próbál védekezni.

