Beperelte a Twitter Elon Muskot

A technológiai iparág egyik legérdekesebbnek ígérkező pereskedése veszi kezdetét, miután a Twitter bejelentette, nem hagyja annyiban, hogy Elon Musk kihátrált az áprilisban kötött felvásárlási megállapodásból. A Twitter még hétfőn közölte, hogy pert indít a felvásárlásától visszalépő Elon Musk amerikai milliárdos ellen, és ehhez azt az ügyvédi irodát fogadta fel, amely tanácsadóként működött közre Musknak a Tesla tőzsdei kivezetésére tett kezdeményezésében. Kedden be is adta a keresetet – írja a The Washington Post cikke alapján a hvg.hu.

Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy eláll a felvásárlásra tett 44 milliárd dolláros ajánlatától azzal az indokkal, hogy a Twitter nem adott kielégítő tájékoztatást a platformon lévő hamis fiókokról.

A felek áprilisi megállapodásuk aláírásakor egymilliárd dolláros elállási díjat helyeztek kilátásba ilyen esetre.

Nyitókép: hapabapa/Getty Images