MNB: nagy előrelépés a bankok digitalizációjában

A járvány után újabb lendületre kapott a pénzügyi szektor digitális átalakítása: a banki termékek egyre szélesebb köre elérhető digitális módon, és az ügyfelek több mint 80 százaléka használ már digitális banki csatornákat – ismertette Szombati Anikó, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyvezető igazgatója a jegybank legfrissebb, 2022-es FinTech és digitalizációs jelentését.

Hozzátette: ezzel egyidejűleg a hazai FinTech szektor bővülése is folytatódott, immár közel 150 aktív FinTech vállalkozás működik az országban, amelyek több mint 8 ezer dolgozót foglalkoztatnak, együttes árbevételük meghaladta a 170 milliárd forintot. Vizsgálták a biztosítók digitalizációs szintjét is, ami az egy évvel korábbi szinthez képest erősödött, ugyanakkor összességében továbbra is közepes szintűnek értékelhető.

Ismertetése szerint a bankszektorban

a kevésbé digitalizált bankok felzárkózása megkezdődött, azonban a teljes szektor fejlettsége még így is közepesnek tekinthető és fejlesztendő.

2021-re gyakorlatilag a netbanki és mobilbanki platformok váltak a fő ügyfélkommunikációs csatornákká, új rekordként az ügyfelek mintegy 84 százaléka már használ digitális banki csatornákat. A belső működés digitalizáltsági szintjében azonban csak kis előrelépés történt az elmúlt évben, ami már középtávon is veszélyeztetheti az intézmények egyedi és szektorszintű versenyképességét a feltörekvő innovatív szereplőkkel szemben - mutatott rá az ügyvezető igazgató.

Ismertette, hogy

a magyar lakossági ügyfelek több mint kétharmadához már digitális formában érkezik a bankszámlakivonat.

Hasonló, a digitális kapcsolattartás irányába mutató tendencia a vállalati szektorban is megfigyelhetővé vált az elmúlt két évben.

Közölte: előremutató lenne a jegybank szerint a jövőben a digitális ügyintézés több eszközzel történő ösztönzése.

Tíz területet érintő ajánlást fogalmaztak meg az intézményeknek, ezek között kiemelte a banki szervezetek egészét átható digitalizációs szemléletet, a hatékony és digitalizált belső működéshez szükséges adatbázisok-adatelemzési módszertanok, és a belső banki rendszerek modernizálását, ahogy a folyamatos kiberfenyegetettség miatti fejlesztéseket. A növekvő online jelenléttel párhuzamosan zajló innovatív technológiai fejlesztések is kitettek lehetnek a kiberkockázatoknak - jelezte.

Előrelépésnek nevezte, hogy jegybanki elvárások alapján az intézmények digitális transzformációs stratégiákat készítettek, melyek megvalósítása is megkezdődött. Az egyik legfontosabb fejlemény, hogy már közel minden hazai bank igazgatóságában jelen van a banki digitalizációért felelős dedikált vezető. A kifejezetten banki digitalizációért felelős területeken túl már további, intézményen belüli dedikált csapatok is aktívan hozzájárulnak a digitalizációs célok eléréséhez, példaként említette, hogy általánossá vált a felhasználói élmény fókuszú tervezés.

Közölte, hogy a banki digitális transzformációs stratégiák célkitűzéseinek megvalósítását az MNB szorosan nyomon követi.

Az MNB harmadik alkalommal végezte el digitalizációs felmérését a bankok körében, mely felmérés mérlegfőösszeg-arányosan több mint 90 százalékát fedi le a hazai hitelintézeti szektornak.

A jelentés bemutatását követően tartott kerekasztal-beszélgetésen banki területi vezetők jelezték, hogy a digitalizáció lendülete a következő időszakban visszafogottabb lehet a szektorra rakodó új terhek miatt.

