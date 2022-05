Nagy Márton: Ne legyen kétségünk, az EU-ban téma lesz a gázembargó

"Ez nagy siker: Orbán Viktor miniszterelnök nagyot küzdött és nagyot nyert, sikerült megvédenie a rezsicsökkentést" – jelentette ki a hatodik uniós szankciós csomagban foglaltakkal, a Magyarországra is vonatkozó ideiglenes olajvásárlási kivétellel kapcsolatban a tárcavezető. Megjegyezte azonban: ne legyen kétségünk, az EU legközelebb a gázembargót veszi elő.

Illusztrálandó a két szankció hatását, Nagy Márton azt mondta: az olajembargó olyan lett volna, mintha atombombát dobtak volna a gazdaságra, a gázembargó viszont olyan lenne, mintha egy hidrogénbombát dobnának le, vagyis egy még nagyobb küzdelem áll a kormányzat előtt.

Az olajembargó az üzemanyagár-sapkát veszélyeztette, a gázembargó a rezsicsökkentést, és utóbbi esetén a fűtés és a villanyenergia-ellátás is veszélybe kerülhetne. A gázembargó emellett az egész európai gazdaságot fenyegetné, bevezetése esetén például Németország gazdasága mély recesszióba süllyedne.

Az olajembargós megállapodás tovább emeli az inflációt

Mint azt a tárcavezető ismertette, Oroszország jelenleg naponta 7 millió hordó olajat szállít Európába, ebből 4 milló nyersolaj, 3 millió finomított. A teljes mennyiség kétharmada tengeren érkezik jelenleg.

A szankciók miatt

"5-6 millió hordó/nap kitettséget kell pótolni, amit a Brent árfolyamában már áraznak a piacok. Ez egy olajárkrízist okoz, ami máris megjelent az inflációban és még tovább fogja emelni annak mértékét.

Az Ural típusú olaj ára Nagy Márton elmondása szerint Oroszországtól és a kereslettől függ, utóbbi tekintetében pedig lényeges, hogy Kína és India is növelte vásárlásait. Nem véletlenül, hiszen a Brent típusú olaj ára 124 dollár, az Ural típusúé 90 dollár körül van, illetve e két országban finomítani is tudják és a készletezésben is még bőven van üres kapacitás.

Ezért a mintegy 5 millió hordó/napi, Európába el nem szállított olajból 3 milliót felszívhat a várakozások szerint Kína és India. Ha Oroszország napi 2 millió hordónyi olajat nem tud eladni, akkor

akár még csökkenhet is az Ural olaj ára

- fejtette ki a gazdaságfejlesztési miniszter.

Inflációs várakozások, forintárfolyam

A szakember elmondása szerint idén átlagban inkább 10 százalékos, mint alacsonyabb infláció várható, az áremelkedés mértéke jövőre átlagosan 5 százalék lehet.

Megemlítette, hogy ezzel "egész jól állunk", tekintve, hogy az eurózóna inflációja 8,1 százalékos volt, ezen belül

Németországé 8,6 százalék,

Lengyelországé 14 százalékos,

Észtországé 20 százalékos.

Megjegyezte, itthon az árstopok 5-6 százalékot javítanak az infláció szintjén.

Hangsúlyozta, hogy az infláció tartósan növekvő pályára állt az energia- és az élelmiszerárak (főként a gabonaár) megugrása miatt.

A globális gazdaság recessziójától az emelkedő inflációnál is jobban fél a kormány - derült ki az interjúból. A szankciós politika és a háború ugyanis a tárcavezető szerint még a földgáz és a gabona ára estén is okozhat meglepetéseket, amik még nagyobb sokkba, válságba dönthetik a világot.

A forint-euró árfolyammal kapcsolatban nem említett Nagy Márton számszerű várakozást, de megjegyezte, az most is jobban reagál a brüsszeli szankciókra, mint Magyarország fundamentumaira. Utóbbiak ugyanis rendben vannak és nem indokolják az árfolyammozgásokat, hiszen a növekedés erőteljes, idén 4,9 százalékos lesz a GDP-arányos hiány és jövőre már csak 3,5 százalék - ezek mellett elkötelezte magát a kormányzat, vagyis a költségvetési egyensúly garantált, mondta a tárcavezető.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán