Élesebb harc után élesebb képek a mobilpiacon

A Világgazdaság vette észre, hogy a GSMArena.com és a dél-koreai ETNews is arról számolt be, hogy a piacon jelenleg már több, 108 megapixeles főkamerával rendelkező telefon is elérhető, de úgy tűnik, nincs messze az idő, amikor 200 megapixeles szenzorral szerelt eszközt is vásárolhatunk. Az ETNews szerint a 200 megapixeles szenzorok 70 százalékát a Samsung Electro-Mechanics, a társaság kameragyártó részlege állítja majd elő, míg a fennmaradó részt a Samsung Electronics készíti majd.

A dél-koreai vállalat tavaly szeptemberben osztott meg részleteket a 200 megapixeles ISOCELL HP1 szenzorról, arról azonban még nem közöltek információt, hogy mikor érkezik meg ténylegesen a piacra.

Az idei első negyedévben a Samsung szállította le a legtöbb okostelefont az IDC összesítése szerint, 73,6 milliós forgalmat ért el a cég, ami éves összevetésben 1,2 százalékos visszaesés. Ez egyébként jó eredménynek számít a teljes piac teljesítményéhez képest. A január–márciusi időszakban összesen 314,1 millió okosmobilt szállítottak le a gyártók, ami az egy évvel korábbihoz képest 8,9 százalékos visszaesés. A meghatározó gyártók közül egyedül az Apple tudta növelni forgalmát, 56,5 millió iPhone-t szállított le, ami 2,2 százalékkal volt több, mint 2021 első negyedévében - foglalta össze a Világgazdaság.

Nyitókép: Pixabay