Már a 2019-es árakon mennek az Airbnb-lakások Budapesten

A 2019-es augusztusi és szeptemberi csúcsárakon lehetett rövidtávra kiadni a lakásokat a 2022 eleji mellékszezonban. Innen további 15-20 százalékos áremelkedés jöhet az idei főszezonra – mondta a növekedés.hu-nak Schumicky Balázs. A Magyar ApartmanKiadók Egyesületének elnöke szerint az áremeléseket az a tény is támogatja, hogy a szálláskínálat több mint fele eltűnt az elmúlt két évben.

A rövidtávú szálláshelykiadási piacon Budapesten 2021 utolsó negyedéve rendkívül erős volt. A vendégszám ugyan még nem érte el a válság előtti szintet, de a korábbi 16-17 ezer budapesti apartmanból csupán 6-7 ezer maradt a piacon. A január és február biztatóan indult, amikor is jött az orosz-ukrán háború, és érezhetően megtorpant a piac, rengeteg volt a lemondás. Ezt követően viszont megjelent az ukrán menekültek által generált többlet kereslet, és a piac is elkezdett visszarázódni a korábbi medrébe.

Az Ukrajnából érkező menekültek igénybe veszi ezt a kategóriát, óriási keresletet indukáltak az ukrán menekültek, vendégek. Sokan ugyanis, akik belépnek Magyarország területére, néhány nap után már tovább utaznak Nyugat-Európába vagy Lengyelországba. A Booking.com, az airbnb és a szállás.hu oldalak szintén segítenek abban, hogy a menekültek és a szálláshelyszolgáltatók egymásra találjanak. Ezen cégek elengedik a díjakat, ha rajtuk keresztül ukrajnai menekült érkezik, és természetesen rengeteg airbnb-ző is ingyen vagy majdnem ingyen bocsájtja rendelkezésre a menekülteknek a szállását.

"Kétévnyi bezártság után az emberek újra akarnak és tudnak is utazni. Ezt mutatják a tavalyi utolsó negyedéves számok is. A külföldi turizmus terén tehát élénkülés várható, bár az orosz és ukrán turistákra nem lehet számítani. Szintén hiányoznak a kínai és távol-keleti vendégek, akik az ázsiai járványhelyzet miatt otthon maradhatnak. Az amerikai turisták is távol maradhatnak egyelőre, hiszen az ő léptükben a Budapest és Kijev közti 1000 km-es távolság túl kicsinek tűnhet" – mondta az elnök.

A piac megváltozott, nincs túlkínálat lakásokból. A mélypont 2022 februárjában volt. Márciusban már 3-4 százalékos bővülést lehetett látni a kínálatban. A piac éledezésével azonban további mérsékelt kínálat bővülés valószínűsíthető.

Nyitókép: Pexels.com