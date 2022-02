Brutális pusztítást végzett a vihar a kertészetekben, milliárdos állami segítség kell

Rendkívüli vis maior alap létrehozását jelentette be Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, a múlt hét végi viharos szél komoly károkat okozott a mezőgazdaságban, elsősorban a fóliás zöldségtermesztőknél. A károkat az Agrárminisztérium méri fel, a kormány pedig garanciát ad a rendkívüli alap létrehozására, és a költségvetés néhány héten belül megtérítheti a termelők kárát.

A miniszter elmondása szerint a juttatások azoknak jár, akiknél a kár várhatóan több mint harmincszázalékos jövedelemcsökkenést okozott, és mivel sokan esnek ebbe a körbe, várhatóan több milliárd forintos kárigénnyel kell szembesülni. Mint fogalmazott, a kormány azt szeretné, ha az ezzel kapcsolatos károkat az állam meg tudná téríteni, és nem mennének csődbe a gazdák.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) falugazdász-hálózata megkezdte a múlt vasárnapi viharkárok felmérését a hazai kertészetek körében – írja a Magyar Nemzet. Pontos adatok csak a következő hetekben lesznek arról, hogy országos szinten mekkora kárt okozott a fóliasátrakban és üvegházakban az orkánerejű szél. Ledó Ferenc, a NAK zöldségtermesztési alosztályának vezetője szerint a vasárnapi vihar országos szinten a 2017. novemberinél is jelentősebb pusztítást végzett a hajtatókertészetek termelőeszközeiben, de nagy szerencse, hogy a növényekben ezúttal csak elenyésző kár keletkezett.

A vihar elsősorban az úgynevezett hidegfóliákban tett kárt, amelyekben még csak elvétve volt néhány káposzta- és salátaféle kiültetve. A fűtött fóliasátrakat és az üvegházakat kisebb mértékben érintette az orkán, így a bennük nevelt paprikafélék is megúszták a vihart. Viszont olyan sok fóliasátor károsodott, hogy kérdésessé vált, sikerül-e a gazdálkodóknak pótolniuk a veszteséget. A kertészboltokban nagyon alacsony a készletállomány fóliákból, a gyártók is megrendelésre gyártanak. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sok termelőnek nincs tartaléka, biztosítással pedig csak töredékük rendelkezik.

