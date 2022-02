Változó oltási igazolvány, új viharkáralap - ezeket jelentették be a Kormányinfón

A legfontosabb változás, hogy nem február 15-től kötik három oltáshoz a védettségiből oltásivá változó hazai igazolvány érvényességét. Azért döntöttek így Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint, mert az EU-ban bár voltak arra utaló jelek, hogy Brüsszel "ebbe az irányba" szigorítani fog, ennek nemzetállami szinten mégis az ellenkezője történt, és a kormány nem szeretné, ha a magyarokra a többi uniós tagállamban érvényesnél szigorúbb szabályok vonatkoznának.

A főszabály most az, hogy a második oltás után 270 napig (körülbelül 9 hónapig) érvényes az EU Covid-igazolványa, ezért a magyar érvényességét is csak később,

május 1-től kötik harmadik oltáshoz.

Arról egyelőre nem tudni, hogy az átesettség alapján, két oltás nélkül megkapott védettségi igazolványokkal mi lesz. A kormányzati Facebook-oldalon az alábbi kép jelent meg.

Elhangzott a bejelentések között az is, hogy Magyarország vásárol a Pfizer koronavírus-gyógyszeréből, a paxlovidból 50 ezer kezeléshez elegendő darabot az Európai Bizottság beszerzése keretében. A szert a magas kockázatú betegek esetében lehet bevetni, és később akár újabb igény is leadható.

A keleti oltások uniós elfogadottságában nincs egység - közölte Gulyás Gergely arra reagálva, hogy Ujhelyi István szerdán bejelentette, kiharcolta az EU szakbiztosánál, hogy az elsőként keleti vakcinával oltottak szabadon utazhatnak az EU-ban.

"Lehet, hogy Ujhelyi képviselő azt gondolja, hogy ha a brüsszeli buborékban hoznak döntést, az úgy is lesz, de nem, a tagállamok ennél szuverénebbek.”

Példának hozta fel Franciaországot, ahova elmondása szerint most sem lehet beutazni repülővel keleti oltásokkal PCR-teszt nélkül. Megjegyezte, hogy ha autóval be is utazik valaki így az országba, egy étterembe akkor se tud beülni, mert nem fogadják el a keleti oltásokat. Vagyis a magyar kormány álláspontja szerint továbbra nincs egységesség az EU-ban a keleti oltással oltottakra vonatkozó szabályokban, és az EU diszkriminálja őket, a "ludas" pedig az Európai Gyógyszerügynökség, amely még mindig nem bólintott rá a keleti oltásokra.

Az operatív törzs szerint az omikron variáns által okozott járványhullám csúcsánál vagyunk, néhány nappal előtte vagy utána, erről eltérnek a szakértői vélemények. A járványhullám lecsengése gyors lesz, ahogy a felfutása is az volt - ismertette a várakozásokat Gulyás Gergely.

A múlt hétvégi, rekorderős viharos szél komoly károkat okozott a mezőgazdaságban, elsősorban a fóliás zöldségtermesztőknél. A károkat az agrárminisztérium méri fel, a tervek szerint a jövő hét elejére. A kormány pedig garanciát ad egy rendkívüli vis maior alap létrehozására, és a remények szerint néhány héten belül megtörténhet a kártérítés a költségvetés terhére. Sok jogosult lesz az előzetes tapasztalatok szerint, ezért több milliárd forintos kárigényre számítanak, a kárfelmérés a jövő héten kezdődik.

Orbán Viktor miniszterelnök Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalásaival kapcsolatban elhangzott: a miniszterelnök a Kormányinfó idején épp a NATO főtitkárával tárgyalt (nem először, hiszen 2 napja, január 31-én is folytatott megbeszélést Jens Stoltenberggel). Gulyás Gergely felidézte azt is, hogy Orbán Viktor békemissziónak is tekintette moszkvai látogatását. Kijelentette: a rezsicsökkentés fenntartásához elengedhetetlen az orosz földgáz.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor