Végéhez közelít a határidő: már egy hetük sincs az iskoláknak

Másodjára hirdette meg a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Telenor a „Digitális ugródeszka” elnevezésű pályázatot. A program azon oktatási intézmények segítségére hivatott, melyek hátrányos helyzetű régiókban működnek és eszközökre van szükségük – ismertette a részleteket a HiperSuli szakmai vezetője.

Koren Balázs arra is kitért, hogy a pályázat keretösszege 10 millió forint, a jelentkező iskolák pedig egyenként maximum 2 millió forint értékű, oktatást támogató digitális eszközökre nyújthatnak be igényt. Emellett a pedagógusok egy ingyenes, akár online is elvégezhető képzésben is részesülnek. A zsűri végül három, illetőleg öt nyertes iskolát fog kiválasztani a pályamunkái alapján.

Koren Balázs kiemelte, tapasztalataik szerint számos, hátrányos térségben működő oktatási intézménynek komoly gondot jelentett a digitális munkarendre való átállás, miután sem az iskolában, sem a diákoknál nem voltak megfelelő és/vagy megfelelő számú eszközök, ebből fakadóan alternatív megoldásokat kellett keresniük, így viszont kvázi visszamaradtak a távoktatásban.

A Digitális ugródeszka pályázatra január 10-ig vagyis, vagyis jövő hét hétfőig lehet még jelentkezni.

