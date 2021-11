Szélesebb folyosó - Erre készülhet most a Magyar Nemzeti Bank

A kamatfolyosó kiszélesítéséről és aszimmetrikussá tételéről döntött a jegybank monetáris tanácsa. December 1-jei hatállyal az egynapos jegybanki betét kamatát 45 bázisponttal 1,60 százalékra, míg az egynapos és az 1 hetes fedezett hiteleszköz kamatát 105 bázisponttal 4,10 százalékra emelték.

Beke Károly, a Portfolio elemzője az InfoRádióban úgy vélekedett, megteremtődött a lehetősége a további kamatemeléseknek.

Ismert, a jegybank két hete bejelentette, ismét szétválasztja az alapkamatot és az egyhetes betéti kamatot egymástól, azóta pedig az egyhetes betéti kamat már kétszer 40 bázisponttal emelkedett a csütörtöki tendereken, ezzel az egyhetes kamat elérte a 2,9 százalékot, miközben a kamatfolyosó felső széle egész mostanáig 3,05 százalékon állt, tehát vészesen közeledett a kamatfolyosó felső széle, amelyből praktikusan nem tudott kilépni az MNB, már csak 15 pontos további emelésre lett volna lehetősége a keddi lépés nélkül.

"Ennek érdekében emelték 105 ponttal, 4,1 százalékra a kamatfolyosó tetejét" - magyarázta Beke Károly.

Így a mozgástér még 120 bázispont a most csütörtöki és a jövő heti tenderen.

December közepén pedig jön a monetáris tanács rendes kamatdöntő ülése, amikor majd megint dönthetnek a további lépés(ek)ről.

Az egyhetes betét csütörtöki tenderén Beke Károly várakozásai szerint lehet számítani további emelésre.

"Lehet, hogy

a jegybank tartani akarja magát a korábbi 40 pontos emelési ütemhez, stabilitást akar sugározni,

a piac is erre számíthat." Szakértők: emelések jönnek Az MTI-nek nyilatkozó elemzők is számítottak a kamatfolyosó kiszélesítésére.

Molnár Dániel, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági elemzője szerint további mozgástér nyílt a monetáris politika számára, hogy beavatkozzon a gazdaságba, és megfékezze az infláció emelkedését. A kamatfolyosó módosítása ugyanakkor önmagában még nem minősül szigorításnak, ehhez szükség van arra, hogy csütörtökön az MNB tovább emelje az egyhetes betéti eszköz kamatát - mutatott rá. Várakozásai szerint minimum 30 bázispontos emelést hajt majd végre a jegybank, de ennél nagyobb szigorítás sem elképzelhetetlen.

Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője rámutatott, hogy a kamatfolyosó kiszélesítése és felfelé aszimmetrikussá tétele szervesen illeszkedik a monetáris politika új szakaszának stratégiájába. Az elemző szerint a kifejezetten erős inflációs kockázatok miatt az egyhetes betéti kamat huzamosabb ideig elválhat az alapkamattól, továbbra is betöltve az effektív kamatláb szerepét.

