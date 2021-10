Ez az európai ország érezheti meg legjobban a földgázhiányt

Hónapok óta téma, hogy Európa-szerte alacsony a földgáztárolók telítettsége, a telet megelőző időszakra jellemző 90 százalékos értékek most csupán 75-76 százalék körül alakultak. Mindez azt jelenti, hogy extrém hideg esetében valóban kiürülhetnek a tározók, illetve alacsonyabb lehet a gáznyomás, ami fennakadásokhoz vezethet az ellátásban.

Pletser Tamás elmondása szerint az európai tapasztalatok eddig azt mutatták, hogy a leghidegebb téli időszakban a tárolók töltöttségének körülbelül a 70-72 százaléka ürült ki, amiből következően az említett 75 százalékos töltöttség akár elég is lehetne. Nem szabad megfeledkezni azonban arról, hogy a gáz kitárolása technikailag úgy történik, hogy azzal párhuzamosan a nyomás is csökken a tározókban, 0 közeli állapotra tehát nem lehet őket kiüríteni – mutatott rá az az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. Emiatt tehát ha nagyon hideg lesz a tél, akkor a mostani alacsonyabb töltöttség okozhat nyomásproblémákat, ez pedig az ellátásra is visszahat.

Pletser Tamás érdeklődésünkre megerősítette: bár néhány évvel ezelőtt előfordult, hogy Magyarországnak kellett Szerbia segítségére sietnie hasonló problémák miatt, az

meglehetősen extrém helyzet, ha nincs elegendő földgáz,

illetve akkora nyomás egy ország rendszerében, ami biztosítaná az összes fél számára a megfelelő ellátást.

Az Erste Bank munkatársa úgy véli, a legsúlyosabb helyzet az Egyesült Királyságban lehet, ahol valószínűleg még rosszabb az ellátottság, mint az Európai Unióban, miközben a tározói kapacitásaik is jóval alacsonyabbak. A britek ugyanis nagymértékben rábízták magukat a teljes szabadpiaci ellátásra, ami a mostani extrém körülmények között visszaüt rájuk – fűzte hozzá Pletser Tamás.

A szakember végezetül arra is kitért, hogy a mostani nagyon magas gázárak miatt a fogyasztói oldal is elkezdett reagálni. Több műtrágyagyártó cég és vegyipari vállalat is jelezte ugyanis Európában, hogy a mostani árak mellett beszüntetik a tevékenységüket, ami ismételten visszahat a keresleti oldalra.

Nyitókép: BIN WANG/Getty Images