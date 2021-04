A járvány és a home office teljes átalakítja az irodapiacot is

A pandémia óriási hatással volt az irodapiacra, a szereplőknél mások lettek a hangsúlyok – mondta Kővári Mihály, a Sberbank projektfinanszírozási vezetője. A munkaadóknak most a legfontosabb feladatuk, hogy valahogy visszacsalogassák az elmúlt egy év után a dolgozókat a az irodaházakba, ehhez új szempontokra kell odafigyelni: a kényelemre, a funkcionalitásra, a hatékonyságra és a biztonságra. Ingatlanbefektetők szempontjából egyértelműen lassult a helyzet, különböző átcsoportosítások, változások várhatóak ezen a piacon.

Kővári Mihály szerint nem törvényszerű, hogy az irodaterületek csökkenjenek, mert eddig nagyon hatékony ültetési rendre voltak a cégek berendezkedve, ezt most felváltja egy egy másik gazdasági környezet, amikor kevesebb lesz az alkalmazott, vagy csak egy részük fog rendszeresen bejárni az irodába, és emiatt lehet, hogy nem kellenek akkora területek, viszont az egy főre jutó iroda terület meg fog nőni. A közösségi terek, a tárgyalók mérete is emelkedhet.

"Nagy átalakulás lesz a piacon, lesznek cégek, amelyek vissza fognak mondani területeket, de lesznek új cégek, amelyek be fognak jönni a piacra, és fel fogják szívni ezeket az irodaterületeket" – mondta a szakértő.

Az irodaház-építési piacon most mindenki kivár, lassulás várható, az új bérbeadások már jelentősen csökkentek, de ahogy visszatér az élet a gazdaságba, ez visszaáll, mert modern irodaházakra szükség van, sok lakásirodából és kisebb B és C kategóriás irodából is előbb-utóbb a bérlők már csak a zöldfinanszírozás közeledtével is át fognak költözni A kategóriás irodaházakba.

Nyitókép: HPE Brand