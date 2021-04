Jó tanácsok a sikeres újranyitáshoz a szakértőtől

Wolf Gábor kisvállalati marketing szakértő öt pontban foglalta össze a legfontosabb marketing feladatokat, amit egy kkv elvégezhet a sikeres nyitás érdekében:

Kommunikálja a nyitást! Tájékoztasson mindenkit, akit csak lehet, vevőket, alvállalkozókat, partnereket az újranyitásról. Készítsen posztokat minden közösségi média felületen, ahol jelen van a cége, küldjön e-mailt, SMS-t, a legjobb vevőket hívja fel telefonon. Ne felejtse el frissíteni a nyitvatartási időt a Facebook- és a Google-felületein. Mint olvasható, ez a minimum.

Ismételje, hogy meghallják! Egy reklám nem reklám, egy Facebook-poszt nem elég. Egy email nem elég. Ha a vállalkozás most újra kinyithat, a következő két-három hétben kommunikáljon erről rendszeresen. Sok vevő, ügyfél, követő, csak a sokadik üzenetre fog reagálni, különösen most, amikor mindenki a vevők figyelméért verseng.

Szerezzen több figyelmet hirdetéssel! A vevők figyelme drága kincs, mert egyre kevesebb van belőlük, különösen most. Márpedig a több figyelem eredménye több vevő. Éppen ezért, költsön legalább egy keveset hirdetésekre az extra figyelemért. Ha főként közösségi oldalakon vannak a követői, emelje ki, hirdesd meg a nyitásról szóló posztjait, hogy minél többen láthassák.

Fontos a nyitás, de az egészség még fontosabb! Kommunikálja, hogy hogyan tudja kiszolgálni a vevőit úgy, hogy közben betartja az egészségügyi előírásokat. Mondja el, hogy mit tesz a biztonságért. Bár magától értetődőnek tűnhet, ismételje el a maszkviselés, fertőtlenítés, szellőztetés szabályait és minden más intézkedést, és természetesen tartsa, tartassa is be őket. Gondoljon a felmerülő kérdésekre, és válaszolja meg őket, például, hogy hányan lehetnek egyszerre az üzletben az új szabályok szerint.

Árakció nem ajánlott. Nemcsak a vállalkozások várták ám tűkön ülve az nyitást, hanem a vevők is, akik alig várják, hogy vásároljanak, hogy elmehessenek a fodrászhoz, és így tovább. Ezért most nem kell még árakciózni, így is fognak jönni a vásárlók, különösen, ha megfogadja az első három pontot. Az árakción így megtakarított profit valamicskét talán segíthet enyhíteni a lezárás miatti kiesést. Elég lesz árakciózni akkor, ha elkezd csökkenni a kereslet.

Persze az is előfordulhat, – teszi hozzá Wolf Gábor –, hogy árat kell emelni, például a megemelkedett költségek miatt. Az áremelés mindig „kemény dió”. Olyan, mint egy libikóka, aminek az egyik végén a profitabilitás, a másik végén a márka közkedveltsége ül. A legfeljebb 10-15 százalékos, megindokolt áremelés általában nem befolyásolja negatívan a márka megítélését. Ám nagyon fontos, hogy őszintén és előre kell beszélni az áremelésről.

