Berobbant a Balaton-part

Tavaly tavasszal, a járvány első hónapjaiban Veszprém megyében is visszaesett a kereslet, de ez csak rövid ideig tartott – vázolta az egy évvel ezelőtti helyzetet a VEOL kérdésére egy veszprémi szakértő.

A kezdeti sokk után magához tért és átformálódott az ingatlanpiac. A járvány miatt sokan „elmenekültek” a városokból, ezek a vevők a kerttel, udvarral rendelkező házakat keresték, így szépen fel is verték az árakat.

Ugyanakkor a panelok ára kezdetben jelentősen csökkent, de aztán elkezdett megint felfelé araszolni, közülük is elsősorban az erkélyeseké.

Az új építésű ingatlanok ára már tavaly is az egekben volt, ám ezek a különféle otthonteremtési kedvezményeknek köszönhetően jól eladhatók és nagyon keresettek is.

Veszprémben egyébként országos viszonylatban is drágák az ingatlanok, köszönhetően a Balaton, illetve a nyugati határ (Ausztria, sőt Németország) közelségének, az (elsősorban gyárakban adódó) munkalehetőségeknek, és a (főleg egyetemi időszakban) jól kiadható albérleteknek.

Ami a Balaton-partot illeti, ott már a járvány előtt is évek óta tendencia volt, hogy elsősorban a fővárosiak vásárolták a nyaralókat. Azoknak a Balaton-parti településeknek volt magasabb az ára, amelyek Budapestről könnyen elérhetőek voltak, Balatonfüreddel bezárólag.

Füred már a járvány előtt is nagyon drága volt, de azért a környező falvakban, például Balatonszőlősön jóval olcsóbban is lehetett ingatlant venni. Aztán Füred gyakorlatilag betelt, és a vásárlók elkezdtek máshol keresgélni. A következő ilyen célpont Almádi volt, ott is a csillagos égig emelkedtek az árak, aztán következett Alsóörs, de már Fűzfő is egyre inkább felfutóban van.

Tavaly, az első lezárás idején megindultak a fővárosiak, a Balaton-part berobbant, szinte a kutyaólat is el lehetett adni.

Olyan mértékben kezdtek leköltözni, hogy egyes falvaknak csaknem összeomlott az ellátása, a helyi kisbolt, posta, internet nem bírta a megnövekedett igénybevételt – állítja a szakértő.

A budapesti vevők nem csak nyaralni jöttek a partra. Akinek volt pénze és megengedhette magának, hogy home office-ban dolgozzon, az teljesen leköltözött, átjegyeztette a cégét, ide jönnek a küldeményei, innen intézi a dolgait. Hosszabb távra rendezkedtek be, és úgy tűnik, ez nem is fog változni egyelőre. Ezek a vevők nemcsak házakat, hanem építési telkeket is keresnek, ez vezethetett odáig, hogy idén például Paloznakon építkezési korlátozásokat vezettek be.

Külön kategóriába tartoznak a vízparttal rendelkező ingatlanok, itt valóban a csillagos ég a határ. Ezek százmillió forint fölött kezdődnek, és majdnem mindegy, hogy milyen épület van a telken – a saját part a lényeg, az épületet általában úgyis lerombolják és újat építenek.

Érdekes, hogy a fővárosiak mellett egyre többen költöznének a megyébe az ország távolabbi vidékeiről, Szegedről, Debrecenből, az Alföldről, Kecskemétről is.

Nyitókép: A balatonboglári Xantus János Gömbkilátó 2020. novemberében. MTI/Varga György