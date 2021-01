Virág Barnabás: a nagyobb mérleg lesz az új norma

Hangsúlyozta, hogy a járvány az egész világon jelentős kihívások elé állította a kormányokat. A magyar kormány számos adócsökkentést és munkahelyvédelmi támogatásokat vezetett be a vírus hatásainak mérséklésére, míg a jegybank likviditást nyújtott a bankrendszeren keresztül a cégeknek. Hozzátette: a válság rávilágított, hogy a sikeres gazdaságpolitikához együttműködésre, folyamatos kommunikációra van szükség.

A vírushelyzet miatt online térben rendezett idei Lámfalussy Lectures konferencia fókuszában a monetáris politika járvány utáni jövője, valamint a járvány államadósságokra gyakorolt hatása áll.

Az alelnök szerint a központi bankok mérlege a jövőben dinamikusan bővül. Már eddig is jelentősen emelkedtek a járvány hatására, az MNB mérlege rekordszintet ért el a likviditás biztosítása érdekében. Nyugat-Európában az államháztartás stabilitásának biztosítása érdekében hoztak rendkívüli intézkedéseket a kormányok, a kelet-közép európai régió jegybankjainak ez inkább egy lehetőség volt a válságkezelés támogatására. Virág Barnabás szerint a nagyobb mérleg lesz az új norma a jövőben.

Harmadik fontos jellemzőnek nevezte, hogy

a központi bankok jelenléte tartós lett az állampapír piacokon.

A központi bankok több állampapírt vehetnek, ez a járvány után is szükséges maradhat, biztosítva a zökkenőmentes működést az államkötvény-piacon. Ez javítja a monetáris transzmissziót, hozzájárulva ezzel a központi bank elsődleges stabilitási célkitűzéséhez, illetve a fenntartható növekedéshez. A zöld finanszírozásban és a digitalizációban is úttörő szerepe lehet a központi bankoknak, az MNB is erre törekszik - tette hozzá.

Kijelentette, hogy

a következő évtized nyertesei azok lesznek, akik a megfelelő következtetéseket levonva kreatív, bölcs, bátor megoldásokat találnak a kihívásokra.

A modern jegybankoknak középtávon részt kell vállalniuk a gazdaság fellendítéséhez, ennek érdekében célzott élénkítő programokat kell kidolgozni - összegezte.

Ji Kang, (Yi Gang) a kínai jegybank elnöke azt emelte ki, hogy a tavalyi év a vírus miatt különösen nehéz volt. A kínai monetáris politika jól vizsgázott értékelése szerint, proaktívan támogatta a gazdasági növekedést a járvány okozta krízishelyzetben. Két új monetáris politikai eszközt terveznek bevezetni, amivel támogatják a kereskedelmi bankok hitelezését, a zöld gazdasági átalakulást, zöld beruházásokat, és zöld kötvények kibocsátását tervezik.

A konferencián adta át az MNB felsővezetése az idei Lámfalussy- és Popovics-díjakat, előbbivel olyan, nemzetközileg is kiemelkedő szakmai teljesítményeket díjaz, amelyek befolyással vannak a nemzetközi monetáris politikára, míg az MNB első elnökéről elnevezett Popovics-díjjal a közgazdaság és a pénzügyek területén végzett kiemelkedő munkát végző fiatal szakembert jutalmazza minden évben a jegybank. A Popovics-díjat 2021-ben Fábián Gergely, a jegybank Költségvetési és versenyképességi elemzések igazgatóságának igazgatója kapta.

A Lámfalussy-díjat Boris Vujčić horvát jegybankelnök vehette át 2021-ben, aki kulcsszerepet vállalt Horvátország uniós csatlakozásában. Boris Vujčić 1996-ban lett a Horvát Nemzeti Bank főközgazdásza, 2012-ben pedig elnöke. Irányítása alatt került sor a horvát monetáris politikai eszközrendszer reformjára és a kuna stabilan tartására, melynek köszönhetően az euró bevezetésének küszöbére segítette az országot.

Boris Vujcic arról beszélt, hogy még pár éve sem gondolhatták, hogy a negatív kamatkörnyezet nem csupán átmeneti lesz a gazdaságokban. "Ma már tűnik, hogy a rendkívül alacsony kamatlábak a gazdaság állandó jellegzetességei maradnak." - mondta.

A Popovics-díjjal elismert Fábián Gergely a Maastrichti Egyetemen végzett közgazdászként, majd 2009-től a Magyar Nemzeti Bank elemzője. 2012-től már az elemzési csapat irányítójaként, majd 2015-től a Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság vezetőjeként tevékenykedett. 2017 szeptembertől Pénzügyi rendszer elemzéséért és hitelösztönzésért felelős ügyvezető igazgató, valamint a Budapest Institute of Banking vezérigazgatója.

Fábián Gergely beszédében köszönetet mondott a jegybank elnökének, Matolcsy Györgynek, aki többször is a "mély vízbe dobta" őt, ezzel segítve kihoznia magából a legtöbbet. Megköszönte kollégáinak a segítséget és a közös munkát az MNB-ben töltött 12 év során. Kiemelte, hogy az MNB-ben dolgozni sokkal több, mint munka, ez erős elkötelezettség az értékmegőrzés és az értékteremtés mellett.

