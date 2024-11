Jól átverte a mesterséges intelligencia az íreket

A The Independent beszámolója szerint több ezer ember gyűlt össze Dublin utcáin, hogy egy olyan jelmezes felvonulás kezdetét várják, ami valójában nem is létezik. A My Spirit Halloween nevű weboldal készítői terjesztették az interneten, hogy az ír főváros utcáin október 31-én, helyi idő szerint 19 és 21 óra között jelmezes halloweeni felvonulás várható. A hír gyorsan terjedt, és olyannyira felkapták a netezők, hogy a Google találati oldalán is első helyre került - írja a HVG.

Emberek ezrei vonultak utcára, hogy megnézzék a felvonulást, aminek még helyet is biztosítottak. Senkinek sem tűnt fel a résztvevők közül, hogy sem a helyszínt nem zárták le, és rendőri biztosítás nincs egy ekkora tömeghez.

People waiting for a halloween parade. #Dublin No Gardai around, no official announcement, people waiting on the wrong side of the road... Someone did pull a big #hoax #Prank pic.twitter.com/zTQUShZrya

Az ír rendőrség közleményt adott ki, amelyben azt írta, semmilyen felvonulást nem szervetek Dublinba halloween estjére.

Please be advised that contrary to information being circulated online, no Halloween parade is scheduled to take place in Dublin City Centre this evening or tonight.



All those gathered on O’Connell Street in expectation of such a parade are asked to disperse safely.



Thank you. pic.twitter.com/KmVPFKEZbP