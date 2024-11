A Concorde-nál kétszer gyorsabb utasszállítót fejlesztett egy kínai cég – videó

A kínai űrkutatási cég által fejlesztett szuperszonikus utasszállító repülőgép várhatóan 2027-ben teljesíti majd első hivatalos repülését – írja az Origo.

Mint írják, ha sikeres lesz a projekt, ez lehet az első szuperszonikus repülőgép, ami utasokkal a fedélzetén indul útnak a Concorde 2003-as leköszönése óta.

A közel 5000 km/h-s sebességgel közlekedő gép potenciálisan 1,5–2 óra alatt tenné meg a London és New York közötti utat. Összehasonlításképpen a Concorde leggyorsabb transzatlanti repülése 2 óra és 53 perc volt, a hagyományos utasszállító repülőgépekkel pedig mintegy 8 órát vesz igénybe ez a táv.

It's been quite a while without any news of SPACE-TRANSPORTATION. Last week on October 27, they successfully tested the prototype of a supersonic airliner named YunXing https://t.co/qAFo5lyI5h pic.twitter.com/f75CFwNmn3