A csúcstámadás után életét vesztette egy szlovák hegymászó

A 34 éves férfi, aki már több csúcsot meghódított az Alpokban, a Himalájában és a Pamír-hegységben, már a hegyről lefelé tartott mászótársával, a cseh Marek Holecekkel, amikor gleccserhasadékba zuhant. Holecek - és rajta keresztül a Szlovák Hegymászó Szövetség (SHS) - szombaton jelentette a balesetet, hozzátéve, hogy az addigi mentési kísérletek eredménytelenek maradtak, és vasárnap még indul egy újabb nagyszabású mentőakció.

Az időjárási feltételek azonban nem tették lehetővé vasárnap, hogy a helikopterek felszálljanak, és mivel erre az elkövetkező napokban sem lehetett számítani, "Huserka szeretteinek és barátainak meg kell békélniük a gondolattal, hogy ő nincs többé közöttünk" - közölte a szövetség.

Right now waiting for news from 7,227m Langtang Lirung (Marek Holecek and Ondrej Huserka) Yesterday: ? Ondra Mrklovsky took these photos. I marked with red dots Holecek and Huserka ascending the East Face (Photo1-2. Photo 3: Mrklovsky.) pic.twitter.com/aUfa7HRUDn

Leereszkedés közben Huserka nyolc métert zuhant egy éles felületre, majd egy labirintusban csúszott továbbá a gleccser mélyére - számolt be a történtekről Facebook-oldalán Marek Holecek. A 49 cseh hegymászó - elmondása szerint - órákon át próbálta megmenteni társát, ám mivel az fejjel lefelé szorult a sziklák közé és gerinctörés miatt lebénult, a mentés nem sikerült, és ő kénytelen volt az alaptáborba lemenni segítségért.

Success and tragedy on Langtang Lirung in Nepal



Slovakian mountaineer Ondrej Huserka died on Langtang Lirung (7,234m) in #Nepal after having made the first ascent of the huge East Face with Czech alpinist Marek Holeček



Holeček has descended to BC safelyhttps://t.co/Aew9aogHBS pic.twitter.com/5v95lDr1zw